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Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД

Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД

Режим киевского диктатора Владимира Зеленского использует столицу Украины как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Об этом заявил РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T09:36

2026-07-06T09:36

2026-07-06T09:50

киев

украина

владимир зеленский

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

удары по украине

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Режим киевского диктатора Владимира Зеленского использует столицу Украины как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Высокоточный удар Вооруженных сил РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны", - написал в своем канале в МАКС Мирошник."Люди им в Киеве тоже нужны для того же -"живой щит" создавать", - подчеркнул Родион Мирошник.Утром 6 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотниковВ Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot

киев

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, владимир зеленский, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары по украине, новости сво