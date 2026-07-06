Рейтинг@Mail.ru
Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/rezhim-zelenskogo-ispolzuet-kievlyan-kak-zhivoy-schit-dlya-zaschity-voennykh-proizvodstv---mid-1157410900.html
Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД
Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД
Режим киевского диктатора Владимира Зеленского использует столицу Украины как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Об этом заявил РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:36
2026-07-06T09:50
киев
украина
владимир зеленский
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
удары по украине
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139949563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69640d38e58cb7940797e4499bffff0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Режим киевского диктатора Владимира Зеленского использует столицу Украины как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Высокоточный удар Вооруженных сил РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны", - написал в своем канале в МАКС Мирошник."Люди им в Киеве тоже нужны для того же -"живой щит" создавать", - подчеркнул Родион Мирошник.Утром 6 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотниковВ Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139949563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c5f2dc3f0c74e138f8e0e3debbcab475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, владимир зеленский, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), удары по украине, новости сво
Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД

Режим Зеленского использует народ как живой щит для защиты военных производств - Мирошник

09:36 06.07.2026 (обновлено: 09:50 06.07.2026)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВзрывы в Киеве
Взрывы в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Режим киевского диктатора Владимира Зеленского использует столицу Украины как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Высокоточный удар Вооруженных сил РФ по одному из таких складов выдал целый фейерверк повторных детонаций и разлета боеприпасов в разные стороны", - написал в своем канале в МАКС Мирошник.
Он отметил, что диктатор не нуждается в ПВО, чтобы защитить гражданских людей. Средства защиты ему необходимы для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик противовоздушной обороны.
"Люди им в Киеве тоже нужны для того же -"живой щит" создавать", - подчеркнул Родион Мирошник.
Утром 6 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников
В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot
 
КиевУкраинаВладимир ЗеленскийРодион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Удары по УкраинеНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов 1:48
09:59В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
09:47В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
09:43Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в Киеве
09:36Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИД
09:29Где купить бензин в Севастополе
09:11ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали
09:04В Евпатории свет дают по графикам
08:56Массовая атака БПЛА на Ярославль – два человека ранены
08:46Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина
08:34Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
08:14Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде
08:03Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга
07:51Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников
07:46В Севастополе дали свет - возможны ограничения
07:25Часть Феодосии в понедельник без воды
07:10ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области
06:51Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА
06:39Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения
06:25Трамп встретится с Зеленским
Лента новостейМолния