https://crimea.ria.ru/20260706/rekordnoe-za-dva-goda-chislo-vspyshek-zafiksirovali-na-solntse-1157414288.html

Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце

Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце

Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T11:25

2026-07-06T11:25

2026-07-06T11:25

солнце

вспышки на солнце

космос

новости

лаборатория солнечной астрономии ики ран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в обоих случаях это самое большое значение за последние два года.Там добавили, что 6 июля потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад. Крупные группы пятен уже 7 июля уйдут на обратную сторону Солнца и не смогут повлиять на Землю. Вернуться к Земле они могут в 20-х числах июля.Ранее сообщалось, что магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

космос

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солнце, вспышки на солнце, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран