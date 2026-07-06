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Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в обоих случаях это самое большое значение за последние два года.Там добавили, что 6 июля потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад. Крупные группы пятен уже 7 июля уйдут на обратную сторону Солнца и не смогут повлиять на Землю. Вернуться к Земле они могут в 20-х числах июля.Ранее сообщалось, что магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнцаКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
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солнце, вспышки на солнце, космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
Новый рекорд: на Солнце произошло более 20 вспышек за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
"Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025–2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки. 5 июля с 00:00 до 24:00 зарегистрировано 24 вспышки категории "C" и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени", - говорится в сообщении.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в обоих случаях это самое большое значение за последние два года.
Там добавили, что 6 июля потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые всю последнюю неделю были повышены в десятки раз, пойдут на спад. Крупные группы пятен уже 7 июля уйдут на обратную сторону Солнца и не смогут повлиять на Землю. Вернуться к Земле они могут в 20-х числах июля.
"Магнитная буря, наблюдавшаяся в субботу и ставшая второй по силе в текущем году, завершена. Геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра вернулись в норму", - подчеркнули ученые.
Ранее сообщалось
, что магнитная буря 4 июля может стать второй по силе за год.
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