Рейтинг@Mail.ru
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-krymu-1157406773.html
Ракетная опасность объявлена в Крыму
Ракетная опасность объявлена в Крыму - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Ракетная опасность объявлена в Крыму
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T10:20
2026-07-06T10:20
срочные новости крыма
крым
новости крыма
ракетная опасность
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c56fcb37130154684ddfa80d3d3c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e6a1f5c8370e45dc2c46b409fab7173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, новости крыма, ракетная опасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
Ракетная опасность объявлена в Крыму

Ракетная опасность объявлена в Крыму - что известно

10:20 06.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодульные укрытия на улицах Белгорода
Модульные укрытия на улицах Белгорода - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымНовости КрымаРакетная опасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР
12:21Ситуация в Крыму сейчас: что известно
12:16Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине
11:54Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно
11:49Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
11:38На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
11:25Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
11:10Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
11:02Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
10:56Отбой ракетной опасности в Крыму
10:53За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:39В Ялте есть топливо на четырех АЗС
10:31ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
10:22Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой
10:20Ракетная опасность объявлена в Крыму
10:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:13ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов 1:48
09:59В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
09:47В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
Лента новостейМолния