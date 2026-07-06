https://crimea.ria.ru/20260706/rabotali-na-moshennikov-s-ukrainy-v-krymu-zaderzhany-chleny-opg-1157413358.html

Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ

Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T11:02

2026-07-06T11:02

2026-07-06T11:02

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Задержанные действовали по указанию зарубежных кураторов. Им предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.Как отметили в УФСБ, доказана причастность фигурантов как минимум к 16 эпизодам хищения денег у россиян. Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном.Также рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублейКрымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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