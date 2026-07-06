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Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T11:02
2026-07-06T11:02
2026-07-06T11:02
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Задержанные действовали по указанию зарубежных кураторов. Им предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.Как отметили в УФСБ, доказана причастность фигурантов как минимум к 16 эпизодам хищения денег у россиян. Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном.Также рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму полиция вернула пенсионеру похищенные мошенниками 2,4 млн рублейКрымчане отдали мошенникам 13,5 млн рублей за неделю"Курьер" из Ростовской области похитил у жительниц Крыма 3 млн рублей
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РИА Новости Крым
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Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
В Крыму задержали восьмерых пособников телефонных мошенников с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали координатора и семерых членов организованный преступной группы, действовавшей в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории Крымского полуострова – 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров", - говорится в сообщении.
Задержанные действовали по указанию зарубежных кураторов. Им предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.
Как отметили в УФСБ, доказана причастность фигурантов как минимум к 16 эпизодам хищения денег у россиян. Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном.
Также рассматривается вопрос о квалификации действий координатора по признакам статьи о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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