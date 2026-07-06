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Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА
Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА
В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T06:51
2026-07-06T06:51
калужская область
владислав шапша
новости
новости сво
атаки всу
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.За ночь силами ПВО уничтожены 16 беспилотников над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделюАтака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятиеОбстановка на севере Крыма: Аксенов сделал заявление
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РИА Новости Крым
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калужская область, владислав шапша, новости, новости сво, атаки всу, пожар
Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА

В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие

06:51 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сотрудников эвакуировали. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы", - написал Шапша в своем канале на платформе МАКС.
По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные группы и сотрудники МЧС.
За ночь силами ПВО уничтожены 16 беспилотников над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.
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Калужская областьВладислав ШапшаНовостиНовости СВОАтаки ВСУПожар
 
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