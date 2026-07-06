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После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек - РИА Новости Крым, 06.07.2026
После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T14:10
2026-07-06T14:10
киевская область
новости
удары по украине
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского телеканала рассказала пресс-секретарь государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.По информации Рубан, в настоящий момент детонация в области уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с сотрудниками национальной полиции и представителями местных органов власти.Сотрудники пиротехнических служб повторно проверяют частные домовладения на предмет наличия или отсутствия взрывоопасных предметов, добавила пресс-секретарь ГСЧС в области.Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. В частности, поражены объекты топливно-энергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов в Киеве и Киевской области.Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИДВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
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РИА Новости Крым
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4.7
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киевская область, новости, удары по украине, эвакуация
После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек

Из Киевской области после атак российских военных эвакуировали более 600 человек

14:10 06.07.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанклюди с чемоданами
люди с чемоданами - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского телеканала рассказала пресс-секретарь государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.
"В настоящий момент эвакуировали уже более 600 человек, людей перевозят в специально определенные места", - сообщила она.
По информации Рубан, в настоящий момент детонация в области уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с сотрудниками национальной полиции и представителями местных органов власти.
Сотрудники пиротехнических служб повторно проверяют частные домовладения на предмет наличия или отсутствия взрывоопасных предметов, добавила пресс-секретарь ГСЧС в области.
Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. В частности, поражены объекты топливно-энергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов в Киеве и Киевской области.
Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.
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Киевская областьНовостиУдары по УкраинеЭвакуация
 
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