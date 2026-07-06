https://crimea.ria.ru/20260706/posle-atak-vs-rossii-po-kievu-evakuirovali-bolee-600-chelovek-1157419316.html

После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек

После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек - РИА Новости Крым, 06.07.2026

После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек

Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T14:10

2026-07-06T14:10

2026-07-06T14:10

киевская область

новости

удары по украине

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского телеканала рассказала пресс-секретарь государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.По информации Рубан, в настоящий момент детонация в области уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с сотрудниками национальной полиции и представителями местных органов власти.Сотрудники пиротехнических служб повторно проверяют частные домовладения на предмет наличия или отсутствия взрывоопасных предметов, добавила пресс-секретарь ГСЧС в области.Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. В частности, поражены объекты топливно-энергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов в Киеве и Киевской области.Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИДВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская область, новости, удары по украине, эвакуация