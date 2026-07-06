После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
Из Киевской области после атак российских военных эвакуировали более 600 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Из пригорода Киева эвакуировали более 600 человек после массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области. О ситуации в эфире украинского телеканала рассказала пресс-секретарь государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области Виктория Рубан.
"В настоящий момент эвакуировали уже более 600 человек, людей перевозят в специально определенные места", - сообщила она.
По информации Рубан, в настоящий момент детонация в области уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели вместе с сотрудниками национальной полиции и представителями местных органов власти.
Сотрудники пиротехнических служб повторно проверяют частные домовладения на предмет наличия или отсутствия взрывоопасных предметов, добавила пресс-секретарь ГСЧС в области.
Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. В частности, поражены объекты топливно-энергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов в Киеве и Киевской области.
Поражены промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности. В Киевской области удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществляет производство и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" в Вишневом.
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