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Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины
Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины
Потери ВСУ за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 380 военных за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T16:26
2026-07-06T16:26
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 380 военных за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 195 боевиков, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV и семь автомобилей.В зоне ответственности группировки "Запад" уничтожены более 200 украинских солдат, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 455 боевиков, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 военных ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 175 506 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 048 танков и других боевых бронированных машин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 761 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеРоссийские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА – видеоРоссия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины

Новости СВО: Киев потеряли еще 1380 боевиков за сутки

16:26 06.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 380 военных за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 6 июля 2026Сводка Минобороны России из зоны СВО за 6 июля 2026
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 195 боевиков, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV и семь автомобилей.
В зоне ответственности группировки "Запад" уничтожены более 200 украинских солдат, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 455 боевиков, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 военных ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 175 506 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 048 танков и других боевых бронированных машин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 761 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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