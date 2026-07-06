https://crimea.ria.ru/20260706/novosti-svo-armiya-rossii-gromit-vraga-i-inostrannye-boevye-mashiny-1157424623.html

Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины

Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины

Потери ВСУ за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 380 военных за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T16:26

2026-07-06T16:26

2026-07-06T16:26

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки боев в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 380 военных за сутки. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 195 боевиков, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV и семь автомобилей.В зоне ответственности группировки "Запад" уничтожены более 200 украинских солдат, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 человек, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял более 455 боевиков, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 55 военных ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 175 506 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 048 танков и других боевых бронированных машин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 761 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеРоссийские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА – видеоРоссия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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