https://crimea.ria.ru/20260706/novosti-kryma-gde-net-sveta-i-kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-1157413531.html

Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение

Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение

В понедельник, 6 июля, Крым частично остался без света. Жители городов и районов региона говорят о массовых отключениях электроэнергии, воды и связи. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T11:10

2026-07-06T11:10

2026-07-06T11:10

крым

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отключение электроэнергии в крыму

отключение воды в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, Крым частично остался без света. Жители городов и районов региона говорят о массовых отключениях электроэнергии, воды и связи.В частности, на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. В большинстве районов крымской столицы после отключения света фиксируются сбои в работе мобильной связи и интернета. На многих улицах не работают светофоры.Электроснабжение Евпатории, которое также было прекращено, к этому часу удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений. В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера остались без воды в связи с устранением аварии на сетях.В Белогорском районе частично ограничена подача электроэнергии. В Белогорске свет и воду подают по графику, в сельской зоне сегодня удалось ориентировочно по три часа подавать электроэнергию на отдельные улицы в Мичурино и Вишенном. Завтра также планируется подключение Лечебного. Воду в села подвозят, в том числе в установленные на улицах емкости.Ведутся работыКак сообщили на предприятии "Крымэнерго", в настоящее время в регионе ведутся аварийные работы, восстановить энергоснабжение планируется в течение дня.Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что районы Крыма обесточены в результате атак врага.Что в СевастополеСевастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов города подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.Однако уже в 09:38 по команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. На предприятии "Севастопольэнерго" отметили, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта в Севастополе.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, при ночной атаке на Крым погибла жительница Керчи, еще два человека пострадали.Что со связью в КрымуОператоры Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "Вин Мобайла". Для абонентов "Вин Мобайла", "Волны", "+7Телеком" - в сети "Миранды". Если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Код "Миранды" - 25054 Код "Вин мобайла" - 25032 Код "Волны" - 25060 Код "+7Телеком" - 25096. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS, а также в отдельных районах передача данных из "белого списка" без дополнительной платы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260706/v-krymu-atakovany-obekty-energetiki---chto-izvestno-1157411389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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