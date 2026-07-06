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Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
В понедельник, 6 июля, Крым частично остался без света. Жители городов и районов региона говорят о массовых отключениях электроэнергии, воды и связи. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T11:10
2026-07-06T11:10
крым
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, Крым частично остался без света. Жители городов и районов региона говорят о массовых отключениях электроэнергии, воды и связи.В частности, на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. В большинстве районов крымской столицы после отключения света фиксируются сбои в работе мобильной связи и интернета. На многих улицах не работают светофоры.Электроснабжение Евпатории, которое также было прекращено, к этому часу удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений. В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера остались без воды в связи с устранением аварии на сетях.В Белогорском районе частично ограничена подача электроэнергии. В Белогорске свет и воду подают по графику, в сельской зоне сегодня удалось ориентировочно по три часа подавать электроэнергию на отдельные улицы в Мичурино и Вишенном. Завтра также планируется подключение Лечебного. Воду в села подвозят, в том числе в установленные на улицах емкости.Ведутся работыКак сообщили на предприятии "Крымэнерго", в настоящее время в регионе ведутся аварийные работы, восстановить энергоснабжение планируется в течение дня.Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что районы Крыма обесточены в результате атак врага.Что в СевастополеСевастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов города подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.Однако уже в 09:38 по команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. На предприятии "Севастопольэнерго" отметили, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта в Севастополе.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, при ночной атаке на Крым погибла жительница Керчи, еще два человека пострадали.Что со связью в КрымуОператоры Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества. Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "Вин Мобайла". Для абонентов "Вин Мобайла", "Волны", "+7Телеком" - в сети "Миранды". Если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Код "Миранды" - 25054 Код "Вин мобайла" - 25032 Код "Волны" - 25060 Код "+7Телеком" - 25096. В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS, а также в отдельных районах передача данных из "белого списка" без дополнительной платы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, связь в крыму, мобильная связь, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение

Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение

11:10 06.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, Крым частично остался без света. Жители городов и районов региона говорят о массовых отключениях электроэнергии, воды и связи.
В частности, на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. В большинстве районов крымской столицы после отключения света фиксируются сбои в работе мобильной связи и интернета. На многих улицах не работают светофоры.
Электроснабжение Евпатории, которое также было прекращено, к этому часу удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений. В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера остались без воды в связи с устранением аварии на сетях.
В Белогорском районе частично ограничена подача электроэнергии. В Белогорске свет и воду подают по графику, в сельской зоне сегодня удалось ориентировочно по три часа подавать электроэнергию на отдельные улицы в Мичурино и Вишенном. Завтра также планируется подключение Лечебного. Воду в села подвозят, в том числе в установленные на улицах емкости.
Ведутся работы
Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", в настоящее время в регионе ведутся аварийные работы, восстановить энергоснабжение планируется в течение дня.
"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошли многочисленные отключения потребителей Крыма. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Прилагаются все усилия для восстановления электроснабжения в течение дня", - рассказали на предприятии.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что районы Крыма обесточены в результате атак врага.
"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма. Идут восстановительные работы", - написал Крючков в своем Тelegram.
Что в Севастополе
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов города подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.
Однако уже в 09:38 по команде диспетчера Черноморского РДУ в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. На предприятии "Севастопольэнерго" отметили, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта в Севастополе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, при ночной атаке на Крым погибла жительница Керчи, еще два человека пострадали.
Что со связью в Крыму
Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества.
Для абонентов "Миранды" открыт аварийный роуминг в сети "Вин Мобайла". Для абонентов "Вин Мобайла", "Волны", "+7Телеком" - в сети "Миранды". Если мобильный телефон не подключается к нужной сети в автоматическом режиме, то необходимо выбрать эту сеть вручную. Код "Миранды" - 25054 Код "Вин мобайла" - 25032 Код "Волны" - 25060 Код "+7Телеком" - 25096.
В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, SMS, а также в отдельных районах передача данных из "белого списка" без дополнительной платы.
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