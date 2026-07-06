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Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026
Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026 - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026
Общее число стобалльных результатов, которые получили выпускники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году, составило уже почти 10 тысяч. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T22:11
2026-07-06T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Общее число стобалльных результатов, которые получили выпускники на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году, составило уже почти 10 тысяч. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.В 2026 году российские школьники на государственной итоговой аттестации продемонстрировали беспрецедентное количество стобалльных результатов. Впервые за 25 лет существования ЕГЭ появилась выпускница, которая набрала 500 баллов по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Девушку зовут Екатерина Малкова и она учится в московской школе.Более того, почти по всем предметам растут средний балл и доля высокобалльников, добавил Кравцов.Ранее сообщалось, что в Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призерамолимпиад, вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей.В Крыму в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый учебник по географии появится в школах РФ в 2028 годуЧетверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 балловКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
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егэ, экзамены, сергей кравцов, россия, образование в россии
Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026
Кравцов назвал общее число стобалльников на ЕГЭ-2026