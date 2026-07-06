https://crimea.ria.ru/20260706/nad-krymom-za-noch-sbili-64-bespilotnika-vsu-1157419544.html

Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника

Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника

Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T14:04

2026-07-06T14:04

2026-07-06T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, всего при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72 дрона, над Крымом – 64 беспилотника, над Калужской областью – 31 дрон.Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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