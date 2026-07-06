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Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника
Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника
Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T14:04
2026-07-06T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, всего при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72 дрона, над Крымом – 64 беспилотника, над Калужской областью – 31 дрон.Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника

Над Крымом перед саммитом НАТО отразили массированный удар ВСУ - Минобороны

14:04 06.07.2026 (обновлено: 14:20 06.07.2026)
 
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Боец противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, всего при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72 дрона, над Крымом – 64 беспилотника, над Калужской областью – 31 дрон.

"Массированная атака, спланированная Владимиром Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены. Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены", - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.
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