https://crimea.ria.ru/20260706/nad-krymom-rabotaet-pvo-1157432291.html
Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму вечером в понедельник объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T23:03
2026-07-06T23:03
2026-07-06T23:06
крым
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
срочные новости крыма
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_4715db5bb1799372263ecbc9c95cf18c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в понедельник объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129949590_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a4e309f153bce2070a1c8d65a6f9134.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым