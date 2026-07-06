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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Над Крымом работает ПВО
В Крыму вечером в понедельник объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T23:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в понедельник объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Над Крымом работает ПВО

В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО

23:03 06.07.2026 (обновлено: 23:06 06.07.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Крыму вечером в понедельник объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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