https://crimea.ria.ru/20260706/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1157431019.html

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Еще 116 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и еще двенадцатью регионами РФ. Об этом в понедельник вечером... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T20:58

2026-07-06T20:58

2026-07-06T21:17

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Еще 116 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и еще двенадцатью регионами РФ. Об этом в понедельник вечером сообщили в Минобороны РоссииВражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на 6 июля киевский режим предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области растет – ранен подростокМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20260706/krupneyshaya-ataka-na-neftezavod--chto-proiskhodit-v-yaroslavskoy-oblasti-1157430224.html

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азовское море

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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