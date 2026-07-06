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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Еще 116 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и еще двенадцатью регионами РФ. Об этом в понедельник вечером... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:58
2026-07-06T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Еще 116 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и еще двенадцатью регионами РФ. Об этом в понедельник вечером сообщили в Минобороны РоссииВражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на 6 июля киевский режим предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области растет – ранен подростокМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине
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министерство обороны рф, крым, азовское море, черное море, атаки всу, атаки всу на крым
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и 12 регионами России сбили еще 116 беспилотников

20:58 06.07.2026 (обновлено: 21:17 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Еще 116 вражеских беспилотников уничтожены над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и еще двенадцатью регионами РФ. Об этом в понедельник вечером сообщили в Минобороны России

"В период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 6 июля киевский режим предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 БПЛА были сбиты. Как указали в ведомстве, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из Европы готовность за их деньги поражать гражданские объекты в России.
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Министерство обороны РФКрымАзовское мореЧерное мореАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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