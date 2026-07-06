На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
Киев сообщил о серьезном дефиците ракет-перехватчиков к системам ПВО
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон у солдата ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинская армия признала острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, пишет РИА Новости.
"Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет- перехватчиков PАС- 2, PАС -3", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, украинская система ПВО стала сбивать все меньше целей.
2 июля Игнат уже жаловался на то, что ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки.
В ночь на понедельник ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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