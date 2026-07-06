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На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО - РИА Новости Крым, 06.07.2026
На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
Украинская армия признала острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T11:38
2026-07-06T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинская армия признала острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, пишет РИА Новости.По его словам, украинская система ПВО стала сбивать все меньше целей.2 июля Игнат уже жаловался на то, что ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки.В ночь на понедельник ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался ТрампуВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point
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РИА Новости Крым
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4.7
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пво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, удары по украине
На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО

Киев сообщил о серьезном дефиците ракет-перехватчиков к системам ПВО

11:38 06.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийШеврон у солдата ВСУ
Шеврон у солдата ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинская армия признала острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, пишет РИА Новости.
"Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет- перехватчиков PАС- 2, PАС -3", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, украинская система ПВО стала сбивать все меньше целей.
2 июля Игнат уже жаловался на то, что ВСУ испытывают критическую нехватку зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов, чтобы эффективно отражать воздушные атаки.
В ночь на понедельник ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
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