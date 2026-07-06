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На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу
На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 06.07.2026
На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу
В очереди на Крымский мост со стороны материка находятся 32 автомобиля. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T15:15
2026-07-06T15:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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новости крыма
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны материка находятся 32 автомобиля. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен для проезда в обе стороны.Со стороны Керчи проезд по мосту остается свободным.В ночь на понедельник мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30. Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуПравила провоза бензина и газа через Крымский мостКак провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, транспорт, логистика
На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу

На Крымском мосту в очереди со стороны материка 32 автомобиля

15:15 06.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны материка находятся 32 автомобиля. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Ранее в понедельник проезд по Крымскому мосту свободен для проезда в обе стороны.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 32 транспортных средства", – информирует канал по состоянию на 15 часов 6 июля.

Со стороны Керчи проезд по мосту остается свободным.
В ночь на понедельник мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30. Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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