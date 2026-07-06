https://crimea.ria.ru/20260706/na-chto-mozhet-reshitsya-polsha-v-protivoves-evrope--mnenie-1157416757.html
На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение
На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2026
На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение
Польша может начать искать подходы для прямого диалога с Россией с целью урегулирования украинского кризиса, вопреки стремлениям Европы во главе с... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T19:50
2026-07-06T19:50
2026-07-06T19:50
мнения
александр асафов
польша
политика
россия
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148969088_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9efc07b5ca0d23f1a6a69282f0b643d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Польша может начать искать подходы для прямого диалога с Россией с целью урегулирования украинского кризиса, вопреки стремлениям Европы во главе с "евротройкой". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член ОП РФ Александр Асафов.Исходя из общей западной позиции, стало ясно, что, несмотря на свой на колоссальный вклад в киевский режим, Польша не находится в числе тех, кто принимает решения – это делает Е-3, то есть Великобритания, Германия и Франция. Поэтому сегодня Варшава демонстрирует свою позицию там, где может, и так, как считает выгодным для себя, добавил он."Польша является опорной военной инфраструктурой для киевского режима – все там логистические центры и центры сборки, аэродромы подскока, заправки и ремонта. Но тенденция налицо: отказ в МИГ-29, лишение наград, предъявление исторической и политической позиции – все это довольно уверенный знак на изменение польской позиции", – считает Асафов.Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для КиеваОн предположил, что выбранный Варшавой вектор приведет не просто к снижению поддержки Украины.Такие дискуссии в Европе уже ведутся довольно активно, причем многие европейские лидеры об этом говорят вслух, и это не только премьер-министры Венгрии и Словакии Петер Мадьяр и Роберт Фицо – есть и другие, заметил Асафов.Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным "Поэтому, возможно, мы увидим Польшу среди тех, кто начнет пытаться искать подходы для разговора с Россией. Но насколько это вероятно, пока сложно сказать. Все смотрят на роль американцев. И пока Трамп занят перекрашиванием бассейна после перестройки Белого дома, сложно предположить, куда качнется вектор. Но то, что ситуация меняется и может в том числе иметь и такие позиции – да".Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"Это не значит, однако, что отношения Польши и России улучшатся, считает Асафов."Станет ли Польша чуть лучше относиться к России – нет, не станет", – сказал он.Связано это, по мнению политолога, с тем, что "Польша рассматривает себя не страной Европы, а еще одним штатом США, а потому при любых раскладах "Польша останется американским дилером на территории Евросоюза"."И как Америка будет себя вести, так же и Польша будет себя вести, только гипертрофированно и с учетом своих исторических обид, мечты о Восточных Кресах – о западной Украине и так далее", – сказал эксперт.Тем не менее нынешние действия Варшавы не синхронизированы с какими-либо внешними событиями и никак не встроены в американскую логику, считает он.Дискуссии о том, что диалог с Россией необходимо каким-то образом возобновлять, активизировались в Европе в начале мая 2026 года на фоне изменения фокуса внимания администрации США во главе с Дональдом Трампом с конфликта на Украине на войну с Ираном. Тогда глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что проводит консультации с лидерами стран Европы о подготовке к переговорному процессу с РФ, который может стартовать, когда "настанет правильный момент".28 мая на Кипре состоялось заседание глав МИД Евросоюза, посвященное этой теме. Публичных заявлений по итогам мероприятия не было, однако ряд западных СМИ написали о том, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией и что "произошла смена европейской позиции".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС
польша
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148969088_108:0:1019:683_1920x0_80_0_0_ff47baf6ef4dc99728df191871355ada.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, александр асафов, польша, политика, россия, европа
На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение
Польша может присоединиться к кипрскому вектору в отношении РФ – политолог Асафов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Польша может начать искать подходы для прямого диалога с Россией с целью урегулирования украинского кризиса, вопреки стремлениям Европы во главе с "евротройкой". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, член ОП РФ Александр Асафов.
Исходя из общей западной позиции, стало ясно, что, несмотря на свой на колоссальный вклад в киевский режим, Польша не находится в числе тех, кто принимает решения – это делает Е-3, то есть Великобритания, Германия и Франция. Поэтому сегодня Варшава демонстрирует свою позицию там, где может, и так, как считает выгодным для себя, добавил он.
"Польша является опорной военной инфраструктурой для киевского режима – все там логистические центры и центры сборки, аэродромы подскока, заправки и ремонта. Но тенденция налицо: отказ в МИГ-29
, лишение наград, предъявление исторической и политической позиции – все это довольно уверенный знак на изменение польской позиции", – считает Асафов.
Он предположил, что выбранный Варшавой вектор приведет не просто к снижению поддержки Украины.
"Возможно, Польша присоединится к кипрскому вектору. То есть к той группе стран Европы, которая ищет возможность общения с Россией для урегулирования кризиса. Не через американцев, не через британцев, которые заинтересованы в эскалации, и не через Германию и Францию, которые тоже заинтересованы в развитии собственного ВПК, а как-то напрямую", – сказал политолог.
Такие дискуссии в Европе уже ведутся довольно активно, причем многие европейские лидеры об этом говорят вслух, и это не только премьер-министры Венгрии и Словакии Петер Мадьяр и Роберт Фицо – есть и другие, заметил Асафов.
"Поэтому, возможно, мы увидим Польшу среди тех, кто начнет пытаться искать подходы для разговора с Россией. Но насколько это вероятно, пока сложно сказать. Все смотрят на роль американцев. И пока Трамп занят перекрашиванием бассейна после перестройки Белого дома, сложно предположить, куда качнется вектор. Но то, что ситуация меняется и может в том числе иметь и такие позиции – да".
Это не значит, однако, что отношения Польши и России улучшатся, считает Асафов.
"Станет ли Польша чуть лучше относиться к России – нет, не станет", – сказал он.
Связано это, по мнению политолога, с тем, что "Польша рассматривает себя не страной Европы, а еще одним штатом США, а потому при любых раскладах "Польша останется американским дилером на территории Евросоюза".
"И как Америка будет себя вести, так же и Польша будет себя вести, только гипертрофированно и с учетом своих исторических обид, мечты о Восточных Кресах – о западной Украине и так далее", – сказал эксперт.
Тем не менее нынешние действия Варшавы не синхронизированы с какими-либо внешними событиями и никак не встроены в американскую логику, считает он.
"Потому что у американцев логика прагматическая
: оружие покупают – и хорошо. А Польша не только вспоминает старые исторические обиды, пользуясь тем, что у власти теперь не Дуда (Анджей, экс-президент Польши), а Навроцкий (Кароль, действующий президент Польши), но она еще и выходит из контура предоставления Украине всего бесплатно и пытается все эти договоренности поменять", – заключил Асафов.
Дискуссии о том, что диалог с Россией необходимо каким-то образом возобновлять, активизировались в Европе в начале мая 2026 года на фоне изменения фокуса внимания администрации США во главе с Дональдом Трампом с конфликта на Украине на войну с Ираном. Тогда глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что проводит консультации с лидерами стран Европы о подготовке к переговорному процессу с РФ, который может стартовать, когда "настанет правильный момент".
28 мая на Кипре состоялось заседание глав МИД Евросоюза, посвященное этой теме. Публичных заявлений по итогам мероприятия не было, однако ряд западных СМИ написали о том, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией и что "произошла смена европейской позиции".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: