https://crimea.ria.ru/20260706/na-chto-mozhet-reshitsya-polsha-v-protivoves-evrope--mnenie-1157416757.html

На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение

На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение - РИА Новости Крым, 06.07.2026

На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение

Польша может начать искать подходы для прямого диалога с Россией с целью урегулирования украинского кризиса, вопреки стремлениям Европы во главе с... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T19:50

2026-07-06T19:50

2026-07-06T19:50

мнения

александр асафов

польша

политика

россия

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Польша может начать искать подходы для прямого диалога с Россией с целью урегулирования украинского кризиса, вопреки стремлениям Европы во главе с "евротройкой". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член ОП РФ Александр Асафов.Исходя из общей западной позиции, стало ясно, что, несмотря на свой на колоссальный вклад в киевский режим, Польша не находится в числе тех, кто принимает решения – это делает Е-3, то есть Великобритания, Германия и Франция. Поэтому сегодня Варшава демонстрирует свою позицию там, где может, и так, как считает выгодным для себя, добавил он."Польша является опорной военной инфраструктурой для киевского режима – все там логистические центры и центры сборки, аэродромы подскока, заправки и ремонта. Но тенденция налицо: отказ в МИГ-29, лишение наград, предъявление исторической и политической позиции – все это довольно уверенный знак на изменение польской позиции", – считает Асафов.Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для КиеваОн предположил, что выбранный Варшавой вектор приведет не просто к снижению поддержки Украины.Такие дискуссии в Европе уже ведутся довольно активно, причем многие европейские лидеры об этом говорят вслух, и это не только премьер-министры Венгрии и Словакии Петер Мадьяр и Роберт Фицо – есть и другие, заметил Асафов.Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным "Поэтому, возможно, мы увидим Польшу среди тех, кто начнет пытаться искать подходы для разговора с Россией. Но насколько это вероятно, пока сложно сказать. Все смотрят на роль американцев. И пока Трамп занят перекрашиванием бассейна после перестройки Белого дома, сложно предположить, куда качнется вектор. Но то, что ситуация меняется и может в том числе иметь и такие позиции – да".Президент Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла"Это не значит, однако, что отношения Польши и России улучшатся, считает Асафов."Станет ли Польша чуть лучше относиться к России – нет, не станет", – сказал он.Связано это, по мнению политолога, с тем, что "Польша рассматривает себя не страной Европы, а еще одним штатом США, а потому при любых раскладах "Польша останется американским дилером на территории Евросоюза"."И как Америка будет себя вести, так же и Польша будет себя вести, только гипертрофированно и с учетом своих исторических обид, мечты о Восточных Кресах – о западной Украине и так далее", – сказал эксперт.Тем не менее нынешние действия Варшавы не синхронизированы с какими-либо внешними событиями и никак не встроены в американскую логику, считает он.Дискуссии о том, что диалог с Россией необходимо каким-то образом возобновлять, активизировались в Европе в начале мая 2026 года на фоне изменения фокуса внимания администрации США во главе с Дональдом Трампом с конфликта на Украине на войну с Ираном. Тогда глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что проводит консультации с лидерами стран Европы о подготовке к переговорному процессу с РФ, который может стартовать, когда "настанет правильный момент".28 мая на Кипре состоялось заседание глав МИД Евросоюза, посвященное этой теме. Публичных заявлений по итогам мероприятия не было, однако ряд западных СМИ написали о том, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией и что "произошла смена европейской позиции".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС

польша

россия

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр асафов, польша, политика, россия, европа