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МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде - РИА Новости Крым, 06.07.2026
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T14:46
2026-07-06T14:48
крым
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков.Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра. Его численность которого составит 776 человек.Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность - более 600 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, калининградская область
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде

Куренков: МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму

14:46 06.07.2026 (обновлено: 14:48 06.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУчения спасателей МЧС в Симферополе
Учения спасателей МЧС в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков.
Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.
В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра. Его численность которого составит 776 человек.
© МЧС РФМЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
© МЧС РФ
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
"Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр будет построен в Крыму и в Калининграде", - сказал Куренков, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.
Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность - более 600 человек.
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КрымНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр КуренковКалининградская область
 
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