https://crimea.ria.ru/20260706/mchs-rossii-sozdast-krupnye-spasatelnye-tsentry-v-krymu-i-kaliningrade-1157420740.html

МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде

МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде - РИА Новости Крым, 06.07.2026

МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде

МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T14:46

2026-07-06T14:46

2026-07-06T14:48

крым

новости крыма

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

александр куренков

калининградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков.Предполагается, что спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.В понедельник министр прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область, чтобы оценить ход строительства спасательного центра. Его численность которого составит 776 человек.Ранее аналогичный комплекс был создан в Запорожской области в 2024 году. Общая численность - более 600 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251222/bolee-300-spasennykh-zhizney--v-mchs-rossii-podveli-itogi-za-god-v-krymu-1151874425.html

крым

калининградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, калининградская область