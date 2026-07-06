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Массовая атака БПЛА на Ярославль – два человека ранены

Массовая атака БПЛА на Ярославль – два человека ранены - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Массовая атака БПЛА на Ярославль – два человека ранены

Средства ПВО в ночь на понедельник уничтожили на подлете к Ярославлю более 70 беспилотников ВСУ, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T08:56

2026-07-06T08:56

2026-07-06T08:56

ярославская область

михаил евраев

атаки всу

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства ПВО в ночь на понедельник уничтожили на подлете к Ярославлю более 70 беспилотников ВСУ, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом 47 дронов ВСУ. Зафиксировано падение фрагментов беспилотников в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе, сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор Владислав Шапша.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часовАтака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие

ярославская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, михаил евраев, атаки всу, новости сво, происшествия