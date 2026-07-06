https://crimea.ria.ru/20260706/massirovannaya-ataka-vsu-na-krym-i-zemletryasenie-v-sochi--glavnoe-za-den-1157426079.html

Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день

Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день

Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T22:52

2026-07-06T22:52

2026-07-06T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google. Строительство крупных спасательных центров в Крыму и Калининграде. Землетрясение в Черном море у берегов Сочи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУНочью и днем в понедельник ВСУ продолжали атаковать регионы РФ, в том числе Крымский полуостров. В Крыму погибла женщина, есть раненые, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи часть полуострова оставалась без света. В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек, в том числе в тяжелом состоянии годовалая девочка. Провокация БританииОсуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников. Штрафы за Apple ID или GoogleВ России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей. Российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя. Спасательные центры в КрымуМЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. Спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки. Землетрясение с СочиУ берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщали в МЧС Краснодарского края. Очаг залегал в акватории Черного моря на глубине 5 километров, на расстоянии 18 километров от города. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260706/posle-atak-vs-rossii-po-kievu-evakuirovali-bolee-600-chelovek-1157419316.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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