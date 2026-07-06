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Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день
Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день
Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T22:52
2026-07-06T22:52
главное за день
крым
сочи
атаки всу
атаки всу на крым
великобритания
новости
землетрясение
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google. Строительство крупных спасательных центров в Крыму и Калининграде. Землетрясение в Черном море у берегов Сочи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУНочью и днем в понедельник ВСУ продолжали атаковать регионы РФ, в том числе Крымский полуостров. В Крыму погибла женщина, есть раненые, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи часть полуострова оставалась без света. В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек, в том числе в тяжелом состоянии годовалая девочка. Провокация БританииОсуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников. Штрафы за Apple ID или GoogleВ России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей. Российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя. Спасательные центры в КрымуМЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. Спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки. Землетрясение с СочиУ берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщали в МЧС Краснодарского края. Очаг залегал в акватории Черного моря на глубине 5 километров, на расстоянии 18 километров от города. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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главное за день, крым, сочи, атаки всу, атаки всу на крым, великобритания, новости, землетрясение, севастополь, служба внешней разведки (свр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день

Массированный удар ВСУ по Крыму и землетрясение в Сочи: главное за день

22:52 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google. Строительство крупных спасательных центров в Крыму и Калининграде. Землетрясение в Черном море у берегов Сочи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

Ночью и днем в понедельник ВСУ продолжали атаковать регионы РФ, в том числе Крымский полуостров. В Крыму погибла женщина, есть раненые, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи часть полуострова оставалась без света.
В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек, в том числе в тяжелом состоянии годовалая девочка.
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
18:53
ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно

Провокация Британии

Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
Отель в Крыму
18:13
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей

Штрафы за Apple ID или Google

В России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей. Российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя.
Здание Симферопольского автовокзала - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
18:05
В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам

Спасательные центры в Крыму

МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. Спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.
Дональд Трамп и Владимир Путин
17:50
Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Землетрясение с Сочи

У берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщали в МЧС Краснодарского края. Очаг залегал в акватории Черного моря на глубине 5 километров, на расстоянии 18 километров от города. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало.
люди с чемоданами - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
14:10
После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
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Заголовок открываемого материала
23:03Над Крымом работает ПВО
22:52Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день
22:36Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
22:11Названо число стобалльников в России на ЕГЭ-2026
21:57В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут
21:34Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жару
21:10Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника
20:58Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:57Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
20:50Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС
20:26В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей
20:14Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
20:05В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
19:50На что может решиться Польша в противовес Европе – мнение
19:36ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
19:20Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА
19:01Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
18:53ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно
18:46Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
18:45Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
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