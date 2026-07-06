Массированная атака ВСУ на Крым и землетрясение в Сочи – главное за день
Массированный удар ВСУ по Крыму и землетрясение в Сочи: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ и жертвы вражеских ударов среди мирного населения в Крыму. Провокация Британии с ударом по зданию Панорамы в Севастополе. Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google. Строительство крупных спасательных центров в Крыму и Калининграде. Землетрясение в Черном море у берегов Сочи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки ВСУ
Ночью и днем в понедельник ВСУ продолжали атаковать регионы РФ, в том числе Крымский полуостров. В Крыму погибла женщина, есть раненые, сообщал глава республики Сергей Аксенов. Из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи часть полуострова оставалась без света.
В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек, в том числе в тяжелом состоянии годовалая девочка.
Провокация Британии
Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
Штрафы за Apple ID или Google
В России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей. Российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя.
Спасательные центры в Крыму
МЧС РФ намерено создать крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков. Спасцентры возведут на площади не менее 25 тысяч квадратных метров. На территории будут размещены части для проживания, а также тренировочные полигоны. Под строительство тренировочных комплексов уже выделены земельные участки.
Землетрясение с Сочи
У берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщали в МЧС Краснодарского края. Очаг залегал в акватории Черного моря на глубине 5 километров, на расстоянии 18 километров от города. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало.