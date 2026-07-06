Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА
Минобороны: в ночь на 6 июля Киев атаковал Крым и другие регионы РФ 625-ю ударными дронами
13:57 06.07.2026 (обновлено: 14:15 06.07.2026)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в Минобороны, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России.
В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженные силы РФ ночью 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области.
"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в ведомстве.
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