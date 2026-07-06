Рейтинг@Mail.ru
Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/massirovannaya-ataka-po-rossii-i-krymu-sorvana-sbito-613-dronov-1157419426.html
Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА
Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА
Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T13:57
2026-07-06T14:15
министерство обороны рф
новости сво
атаки всу
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:13:1195:685_1920x0_80_0_0_a18349d454923d5efcac77a672286554.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России.В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженные силы РФ ночью 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
киевская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129980500_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_5b131c011c61d95ea0fc9221b19db467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, атаки всу, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, киев, киевская область, удары по украине
Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА

Минобороны: в ночь на 6 июля Киев атаковал Крым и другие регионы РФ 625-ю ударными дронами

13:57 06.07.2026 (обновлено: 14:15 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - говорится в заявлении ведомства.
Как отметили в Минобороны, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России.
В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженные силы РФ ночью 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области.
"Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России, не останутся незамеченными и будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил РФ", - подчеркнули в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОАтаки ВСУБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииПВОКиевКиевская областьУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15На Крымском мосту растет очередь – ситуация к этому часу
14:57В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий
14:46МЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и Калининграде
14:10После атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человек
14:04Массированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотника
13:57Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА
13:48Дроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине
13:18Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием
13:09Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00
12:38Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР
12:21Ситуация в Крыму сейчас: что известно
12:16Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине
11:54Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно
11:49Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
11:38На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
11:25Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
11:10Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
11:02Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
10:56Отбой ракетной опасности в Крыму
10:53За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе
Лента новостейМолния