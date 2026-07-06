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Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА

Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА

Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T13:57

2026-07-06T13:57

2026-07-06T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на 6 июля предпринял массированную атаку 625-ю ударными беспилотниками по регионам России, 613 из них были сбиты. Об этом заявили в Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, целью данной атаки было стремление Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Британии, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в России.В ответ на террористическую акцию киевского режима Вооруженные силы РФ ночью 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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