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Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине
Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не намерен посылать военнослужащих республики для участия в конфликте на Украине. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T12:16
2026-07-06T12:16
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не намерен посылать военнослужащих республики для участия в конфликте на Украине. Об этом он заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.Лукашенко указал, что международная "партия войны" всеми силами стремится к затягиванию украинского конфликта. По его словам, отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость."Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша", - заметил белорусский лидер.Президент также обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Белоруссии, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – ГрызловПрименим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы УкраиныО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, новости
Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине

Белорусских военных никто не будет посылать воевать на Украине – Лукашенко

12:16 06.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не намерен посылать военнослужащих республики для участия в конфликте на Украине. Об этом он заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
"Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов", – цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.
Лукашенко указал, что международная "партия войны" всеми силами стремится к затягиванию украинского конфликта. По его словам, отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость.
"Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша", - заметил белорусский лидер.
Президент также обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Белоруссии, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.
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