https://crimea.ria.ru/20260706/lukashenko-obratilsya-k-belorusskim-voennym-iz-za-konflikta-na-ukraine-1157415926.html

Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине

Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не намерен посылать военнослужащих республики для участия в конфликте на Украине. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T12:16

2026-07-06T12:16

2026-07-06T12:16

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не намерен посылать военнослужащих республики для участия в конфликте на Украине. Об этом он заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.Лукашенко указал, что международная "партия войны" всеми силами стремится к затягиванию украинского конфликта. По его словам, отдельных западных политиков просто раздражают наши самостоятельность и независимость."Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша", - заметил белорусский лидер.Президент также обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Белоруссии, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, заявил, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – ГрызловПрименим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы УкраиныО чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, украина, новости