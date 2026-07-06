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Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00 - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00
Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00 - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00
Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T13:09
2026-07-06T13:09
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В ночь на понедельник мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30.Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00

Крымский мост сейчас: обстановка на 13:00

13:09 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт и свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - приводятся данные на 13.00.
В ночь на понедельник мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30.
Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПОчереди на Крымском мосту
 
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