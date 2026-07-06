https://crimea.ria.ru/20260706/krymskiy-most-seychas---situatsiya-posle-perekrytiya-dvizheniya-1157407357.html

Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения

Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения

Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T06:01

2026-07-06T06:01

2026-07-06T06:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом ночью мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30.Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260703/pravila-provoza-benzina-i-gaza-cherez-krymskiy-most-1157364197.html

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым