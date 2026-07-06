Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260706/krymskiy-most-seychas---situatsiya-posle-perekrytiya-dvizheniya-1157407357.html
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения
Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T06:01
2026-07-06T06:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом ночью мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30.Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/pravila-provoza-benzina-i-gaza-cherez-krymskiy-most-1157364197.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_509:381:1280:960_1920x0_80_0_0_41d8e8d38a4fd86056bd33c53a189673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения

Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны

06:01 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в понедельник свободен для проезда в обе стороны. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - приводятся данные на 6 утра.

При этом ночью мостовой переход дважды закрывали для движения: с 00.35 до 01.00 и с 2.20 до 4.30.
Движение транспорта по мостопереходу через Керченский пролив останавливают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
3 июля, 12:12
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области
06:51Промпредприятие горит в Калужской области из-за атаки БПЛА
06:39Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения
06:25Трамп встретится с Зеленским
06:01Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения
05:49Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
00:01Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:58Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:24Ракетная опасность в Крыму отменена
22:00Ракетная опасность объявлена в Крыму
21:47В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность
21:45Жертвы атаки ВСУ на Крым и гуманитарная акция России – главное за день
21:21Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности
20:56116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
20:47Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака
20:33Как выбрать солнцезащитные очки
20:14Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму
19:43Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача
19:22Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния