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Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника
Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника
Проезд по Крымскому мосту вечером в понедельник свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T21:10
2026-07-06T21:10
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в понедельник свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру понедельника

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

21:10 06.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту вечером в понедельник свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани и Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 21:00.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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