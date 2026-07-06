https://crimea.ria.ru/20260706/krym-i-drugie-regiony-rossii-atakovali-svyshe-500-bespilotnikov-1157408921.html

Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников

Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря. Об этом РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T07:51

2026-07-06T07:51

2026-07-06T07:51

новости сво

пво

вооруженные силы россии

атаки всу на крым

атаки всу

министерство обороны рф

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя