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Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников
Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря. Об этом РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T07:51
2026-07-06T07:51
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, вооруженные силы россии, атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотников

ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 519 украинских дронов за ночь

07:51 06.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ, а также акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
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