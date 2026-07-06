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Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
Более 70 вражеских беспилотников пытались атаковать в понедельник Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, атака... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:14
2026-07-06T20:19
ярославская область
михаил евраев
нефтезавод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 70 вражеских беспилотников пытались атаковать в понедельник Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, атака оказалась крупнейшей за все время с начала ударов ВСУ по региону.Он напомнил, что в регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы помощь была оказана максимально оперативно.В ходе атаки ВСУ на Ярославскую область в понедельник два человека получили ранения, сообщал ранее Евраев.В понедельник ВСУ ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу и энергоблоку строящейся в Курчатове Курской АЭС-2. Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод – что известноПожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидированСитуация с топливом – в Роснефти сделали заявление
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ярославская область, михаил евраев, нефтезавод, нпз, атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Крупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод

Самый массированный удар на регион: в Ярославской области нефтезавод атаковали 70 БПЛА

20:14 06.07.2026 (обновлено: 20:19 06.07.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 70 вражеских беспилотников пытались атаковать в понедельник Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, атака оказалась крупнейшей за все время с начала ударов ВСУ по региону.
"Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников", – написал Евраев в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что в регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. Профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы помощь была оказана максимально оперативно.
В ходе атаки ВСУ на Ярославскую область в понедельник два человека получили ранения, сообщал ранее Евраев.
В понедельник ВСУ ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу и энергоблоку строящейся в Курчатове Курской АЭС-2.
Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевНефтезаводНПЗАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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