https://crimea.ria.ru/20260706/kogda-vklyuchat-svet-na-yuzhnom-beregu-kryma-1157424275.html

Когда включат свет на Южном берегу Крыма

Когда включат свет на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Когда включат свет на Южном берегу Крыма

Сейчас из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T16:02

2026-07-06T16:02

2026-07-06T16:21

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отключение электроэнергии

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Сейчас из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации мэра, на данный момент обеспечена бесперебойная работа канализационно-очистных сооружений и медучреждений. Не допускается скопление отходов на контейнерных площадках. Работает общественный транспорт.В городе работают только те детские сады, которые могут обеспечить горячее питание детям, остальные – в режиме сокращенного дня. Также в полной мере будет обеспечена сдача экзаменов учениками 9-х и 11-х классов, добавила Павленко.Кроме того, сейчас ведется работа по открытию в регионе Центров содействия на случай длительного отключения от электричества. В них можно будет зарядить телефоны, получить горячую и холодную воду, уточнила глава Ялты.В понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 64 вражеских беспилотника над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноМЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и КалининградеКиев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА

https://crimea.ria.ru/20260706/novosti-kryma-gde-net-sveta-i-kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-1157413531.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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