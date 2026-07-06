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Когда включат свет на Южном берегу Крыма
Когда включат свет на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Когда включат свет на Южном берегу Крыма
Сейчас из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T16:02
2026-07-06T16:02
2026-07-06T16:21
янина павленко
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Сейчас из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации мэра, на данный момент обеспечена бесперебойная работа канализационно-очистных сооружений и медучреждений. Не допускается скопление отходов на контейнерных площадках. Работает общественный транспорт.В городе работают только те детские сады, которые могут обеспечить горячее питание детям, остальные – в режиме сокращенного дня. Также в полной мере будет обеспечена сдача экзаменов учениками 9-х и 11-х классов, добавила Павленко.Кроме того, сейчас ведется работа по открытию в регионе Центров содействия на случай длительного отключения от электричества. В них можно будет зарядить телефоны, получить горячую и холодную воду, уточнила глава Ялты.В понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 64 вражеских беспилотника над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноМЧС России создаст крупные спасательные центры в Крыму и КалининградеКиев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛА
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янина павленко, ялта, новости крыма, крым, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, общество
Когда включат свет на Южном берегу Крыма
Павленко: назвать сроки восстановления полноценного электроснабжения в Ялте невозможно
16:02 06.07.2026 (обновлено: 16:21 06.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Сейчас из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Аварийные бригады в тяжелейших условиях делают все возможное для восстановления электроснабжения. Прошу всех максимально экономить электроэнергию. Подсветка зданий, наружная реклама, кондиционеры – все должно быть выключено. Уличное освещение уже сократили вдвое. Все стройки остановлены", - написала в своем канале в МАКС Павленко.
По информации мэра, на данный момент обеспечена бесперебойная работа канализационно-очистных сооружений и медучреждений. Не допускается скопление отходов на контейнерных площадках. Работает общественный транспорт.
В городе работают только те детские сады, которые могут обеспечить горячее питание детям, остальные – в режиме сокращенного дня. Также в полной мере будет обеспечена сдача экзаменов учениками 9-х и 11-х классов, добавила Павленко.
Кроме того, сейчас ведется работа по открытию в регионе Центров содействия на случай длительного отключения от электричества. В них можно будет зарядить телефоны, получить горячую и холодную воду, уточнила глава Ялты.
В понедельник председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается
напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.
В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение
электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света
из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 64 вражеских беспилотника
над Крымом.
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