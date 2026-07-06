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Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T17:19
2026-07-06T17:19
"миротворец"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.Создатели сайта обвиняют Збигнева Богуцкого в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.Ранее политолог Дмитрий Журавлев, отмечал, что киевский режим ведет неумную политику в отношении Польши и рискует, как минимум, никогда не реализовать собственную мечту о членстве в Евросоюзе.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.* Запрещенная в России экстремистская организация** Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало миру создание украинского национального пантеонаНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского орденаВ Киеве поставят памятник Мазепе
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РИА Новости Крым
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4.7
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"миротворец", украина, польша, в мире, новости
Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"

В базу скандального "Миротворца" внесли главу канцелярии президента Польши Збигнева

17:19 06.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины и герб Польши у посольства Польши в Киеве
Флаг Украины и герб Польши у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Создатели сайта обвиняют Збигнева Богуцкого в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти поляков к украинцам, межнациональной и межконфессиональной розни", - отмечается на сайте.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев, отмечал, что киевский режим ведет неумную политику в отношении Польши и рискует, как минимум, никогда не реализовать собственную мечту о членстве в Евросоюзе.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
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