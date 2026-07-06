https://crimea.ria.ru/20260706/glavu-kantselyarii-prezidenta-polshi-vnesli-v-bazu-mirotvortsa-1157426823.html

Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"

Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T17:19

2026-07-06T17:19

2026-07-06T17:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий внесен в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.Создатели сайта обвиняют Збигнева Богуцкого в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.Ранее политолог Дмитрий Журавлев, отмечал, что киевский режим ведет неумную политику в отношении Польши и рискует, как минимум, никогда не реализовать собственную мечту о членстве в Евросоюзе.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.Накануне Навроцкий сообщил, что лишил главу киевского режима указанного ордена. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** назвал это "недружественным шагом" и отказался от награды "За заслуги перед Польшей", которой был награжден в прошлом году.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.* Запрещенная в России экстремистская организация** Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показало миру создание украинского национального пантеонаНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского орденаВ Киеве поставят памятник Мазепе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"миротворец", украина, польша, в мире, новости