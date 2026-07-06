Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
Власти рассказали о режиме ограничения электроэнергии в Евпатории
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Евпатория сейчас находится в режиме ограничения электроэнергии. Исходя из имеющихся мощностей, происходят веерные отключения. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.
"Первоочередная задача - обеспечение электричеством социальных объектов, порядок подачи электроэнергии определяет "Крымэнерго". Придерживаться графика отключения в сложившейся ситуации не представляется возможным", - написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, обеспечена бесперебойная работа насосной станции второго подъема. На объекте находится генератор, позволяющий в кратчайшие сроки решить проблему при ограничении электроэнергии. Но в систему водоснабжения города входят и другие насосы, которые по причине перебоев с электричеством подключены не все.
"На данный момент водоснабжение города восстановлено частично, давление в водопроводе находится ниже необходимого уровня, вода не поднимается на верхние этажи зданий и в районы, находящиеся на возвышенности. По городу работают водовозки", - уточнил и.о. главы администрации города.
Ранее Оганесян сообщал, что электроснабжение Евпатории удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений.
В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.
6 июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 64 вражеских беспилотника над Крымом.
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