https://crimea.ria.ru/20260706/glava-evpatorii-rasskazal-o-grafike-veernykh-otklyucheniy-1157428609.html

Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений

Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений

Евпатория сейчас находится в режиме ограничения электроэнергии. Исходя из имеющихся мощностей, происходят веерные отключения. Об этом сообщил и.о. главы... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T19:01

2026-07-06T19:01

2026-07-06T19:01

евпатория

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крым

виталий оганесян

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Евпатория сейчас находится в режиме ограничения электроэнергии. Исходя из имеющихся мощностей, происходят веерные отключения. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.По его словам, обеспечена бесперебойная работа насосной станции второго подъема. На объекте находится генератор, позволяющий в кратчайшие сроки решить проблему при ограничении электроэнергии. Но в систему водоснабжения города входят и другие насосы, которые по причине перебоев с электричеством подключены не все.Ранее Оганесян сообщал, что электроснабжение Евпатории удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений.В понедельник мэр Ялты Янина Павленко также сообщила, что из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи обесточен ряд регионов Крыма, в том числе ЮБК. Однако назвать конкретные сроки восстановления подачи электроснабжения жителям пока невозможно.6 июля председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация в энергетике Крыма остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 64 вражеских беспилотника над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноКрым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотниковВ Севастополе дали свет - возможны ограничения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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