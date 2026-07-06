Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
Центры содействия с выходом в интернет заработают в муниципалитетах Крыма – мининформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает республиканский мининформ, специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.
"Центр содействия обеспечивает граждан возможностью бесплатно воспользоваться источниками электропитания для зарядки мобильных телефонов, получить доступ к сети интернет, воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от администраторов (волонтеров), а также при необходимости воспользоваться питьевой водой, аптечкой первой помощи", – сказано в сообщении.
В частности, сейчас центры содействия работают в четырех городах и одном районе Крыма. Пункты открыты с 8 часов утра до 20.00 по следующим адресам:
- —в Армянске – по улице Гайдара,2А, на базе "Центра занятости населения", а также по Генерала Васильева,2 в здании муниципального предприятия "УЖКХ";
- —в Красноперекопске – по Менделеева, 15 , в здании городского Дворца культуры.
- —в Джанкое – по Розы Люксембург, 15
- —в Бахчисарае – Площадь Ленина, ул. Советская, 5, в холле первого этажа городской администрации, а также по улице Фрунзе, 44Б, в помещении абонентского отдела "Воды Крыма"
Уточняется, что время работы центров может меняться.
В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие ночных атак врага. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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