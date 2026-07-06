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Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света
Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T22:36
2026-07-06T22:36
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общество
мининформ крыма
совет эксперта
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энергосистема крыма
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает республиканский мининформ, специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.В частности, сейчас центры содействия работают в четырех городах и одном районе Крыма. Пункты открыты с 8 часов утра до 20.00 по следующим адресам:Уточняется, что время работы центров может меняться.В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие ночных атак врага. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицГлава Евпатории рассказал о графике веерных отключенийСитуация в Крыму сейчас: что известно
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Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

Центры содействия с выходом в интернет заработают в муниципалитетах Крыма – мининформ

22:36 06.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает республиканский мининформ, специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.

"Центр содействия обеспечивает граждан возможностью бесплатно воспользоваться источниками электропитания для зарядки мобильных телефонов, получить доступ к сети интернет, воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от администраторов (волонтеров), а также при необходимости воспользоваться питьевой водой, аптечкой первой помощи", – сказано в сообщении.

В частности, сейчас центры содействия работают в четырех городах и одном районе Крыма. Пункты открыты с 8 часов утра до 20.00 по следующим адресам:
  • в Армянске – по улице Гайдара,2А, на базе "Центра занятости населения", а также по Генерала Васильева,2 в здании муниципального предприятия "УЖКХ";
  • в Красноперекопске – по Менделеева, 15 , в здании городского Дворца культуры.
  • в Джанкое по Розы Люксембург, 15
  • в Бахчисарае – Площадь Ленина, ул. Советская, 5, в холле первого этажа городской администрации, а также по улице Фрунзе, 44Б, в помещении абонентского отдела "Воды Крыма"
Уточняется, что время работы центров может меняться.
В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие ночных атак врага. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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