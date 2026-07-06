https://crimea.ria.ru/20260706/gde-v-krymu-mozhno-zaryadit-telefon-i-vyyti-v-internet-bez-sveta-1157432050.html

Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света

Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T22:36

2026-07-06T22:36

2026-07-06T22:36

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электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма могут зарядить телефоны или выйти в интернет в период отключения электроэнергии и перебоев со связью в центрах содействия. Как сообщает республиканский мининформ, специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.В частности, сейчас центры содействия работают в четырех городах и одном районе Крыма. Пункты открыты с 8 часов утра до 20.00 по следующим адресам:Уточняется, что время работы центров может меняться.В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие ночных атак врага. По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлицГлава Евпатории рассказал о графике веерных отключенийСитуация в Крыму сейчас: что известно

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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