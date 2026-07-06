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Где купить бензин в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Где купить бензин в Севастополе
Где купить бензин в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Где купить бензин в Севастополе
В Севастополе 6 июля на 11 АЗС будет свободная продажа бензина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:29
2026-07-06T09:29
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым.В Севастополе 6 июля на 11 АЗС будет свободная продажа бензина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Так, купить бензин можно на:· АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин)· АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra 250 машин)· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)· АЗС 67 ул. Хрусталёва, 74Г (ДТ Ultra 250 машин)· АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)· АЗС 84 Столетовский пр., 5 (ДТ Ultra 100 машин)· АЗС 86 Карантинная 51 ДТ Ultra 110 машин)· АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra 210 машин)· АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra 250 машин)· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин)· АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra 100 машин)Развожаев напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запас необходим: как правильно хранить бензинТопливо в Крыму: в воскресенье можно заправиться на 112 АЗСБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
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4.7
96
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Где купить бензин в Севастополе

В Севастополе 6 июля на 11 АЗС будет свободная продажа бензина - Развожаев

09:29 06.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым.В Севастополе 6 июля на 11 АЗС будет свободная продажа бензина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 11 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Доступное количество каждого вида топлива на каждой из этих АЗС", - говорится в сообщении.
Так, купить бензин можно на:
· АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин)
· АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra 250 машин)
· АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)
· АЗС 67 ул. Хрусталёва, 74Г (ДТ Ultra 250 машин)
· АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)
· АЗС 84 Столетовский пр., 5 (ДТ Ultra 100 машин)
· АЗС 86 Карантинная 51 ДТ Ultra 110 машин)
· АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra 210 машин)
· АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra 250 машин)
· АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 150 машин)
· АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra 100 машин)
Развожаев напомнил, что продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
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СевастопольКрымНовости КрымаДефицит топлива в КрымуМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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