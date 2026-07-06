https://crimea.ria.ru/20260706/fsb-predotvratila-rassylku-vzryvchatki-voennym-pod-vidom-parfyumov-1157411849.html

ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов

ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов

В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:13

2026-07-06T10:13

2026-07-06T10:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

теракт

новости

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное дело о госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий", - говорится в сообщении.В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.В Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено."Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушения на террористический акт и государственная измена", - говорится в сообщении.Ранее в Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Предотвращение серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины Предотвращение серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины 2026-07-06T10:13 true PT1M48S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, теракт, новости, россия, украина, видео