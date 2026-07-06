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ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов
ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов
В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T10:13
2026-07-06T10:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
теракт
новости
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное дело о госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий", - говорится в сообщении.В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.В Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено."Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушения на террористический акт и государственная измена", - говорится в сообщении.Ранее в Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агент Киева пытался взорвать здание суда в МариуполеДвух подростков осудили за покушение на убийство военногоДвойной теракт предотвращен в Пятигорске
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Предотвращение серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины
Предотвращение серии диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, теракт, новости, россия, украина, видео
ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное дело о госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ.
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ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов

ФСБ предотвратила попытку рассылки военным взрывчатки через почту

10:13 06.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России силовики предотвратили попытку рассылки военнослужащим взрывчатки под видом парфюмов. Бомбы террорист пытался передать по почте. Заведено уголовное дело о госизмене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, а также сотрудников оборонных предприятий", - говорится в сообщении.
В аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений были найдены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.
В Первоуральске был задержан гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, отметили в ФСБ. После выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.
"Следственным отделом УФСБ России по Челябинской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также покушения на террористический акт и государственная измена", - говорится в сообщении.
Ранее в Курской области задержан россиянин, который намеревался по заданию военной разведки Украины совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГосизменаТерактНовостиРоссияУкраина
 
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