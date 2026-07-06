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ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона со стороны шести операторов сетей АЗС Московского региона, которые одновременно... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T10:31
2026-07-06T10:31
россия
московская область
новости
топливо
топливно-энергетический комплекс
бензин
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона со стороны шести операторов сетей АЗС Московского региона, которые одновременно повысили цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По мнению УФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить бензин в СевастополеЗапас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
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россия, московская область, новости, топливо, топливно-энергетический комплекс, бензин, фас (федеральная антимонопольная служба)
ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Московском регионе из-за цен на топливо

10:31 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона со стороны шести операторов сетей АЗС Московского региона, которые одновременно повысили цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести независимых участников рынка, которые реализуют бензин и дизтопливо через свои сети АЗС. Проведенный анализ показал, что (операторы) одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо", - говорится в сообщении.

По мнению УФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
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РоссияМосковская областьНовостиТопливоТопливно-энергетический комплексБензинФАС (Федеральная антимонопольная служба)
 
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