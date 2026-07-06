https://crimea.ria.ru/20260706/fas-vozbudila-delo-protiv-shesti-operatorov-azs-iz-za-tsen-na-toplivo-1157412375.html

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона со стороны шести операторов сетей АЗС Московского региона, которые одновременно... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:31

2026-07-06T10:31

2026-07-06T10:31

россия

московская область

новости

топливо

топливно-энергетический комплекс

бензин

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение закона со стороны шести операторов сетей АЗС Московского региона, которые одновременно повысили цены на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По мнению УФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить бензин в СевастополеЗапас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон

россия

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область, новости, топливо, топливно-энергетический комплекс, бензин, фас (федеральная антимонопольная служба)