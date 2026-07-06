https://crimea.ria.ru/20260706/esche-odna-zheleznodorozhnaya-stantsiya-v-krymu-stanet-tekhnicheskoy-1157429317.html

Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической

Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической

Со среды, 8 июля, железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:46

2026-07-06T18:46

2026-07-06T18:46

крым

новости крыма

ленинский район

гранд сервис экспресс

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Со среды, 8 июля, железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".С 4 июня 2026 года станция Джанкой на севере Крыма стала технической. Такое решение принял владелец инфраструктуры, заявили тогда в "Гранд Сервис Экспресс". Сообщалось, что поезда и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассДля пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

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ленинский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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