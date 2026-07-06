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Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
Со среды, 8 июля, железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:46
2026-07-06T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Со среды, 8 июля, железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".С 4 июня 2026 года станция Джанкой на севере Крыма стала технической. Такое решение принял владелец инфраструктуры, заявили тогда в "Гранд Сервис Экспресс". Сообщалось, что поезда и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассДля пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ленинский район, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма
Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической

Железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической

18:46 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтанция "Багерово"
Станция Багерово - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Со среды, 8 июля, железнодорожная станция Багерово в Ленинском районе Крыма станет технической. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Станция Багерово с 8 июля получила статус технической. Ближайшая к ней станция для посадки и высадки пассажиров – Керчь-Южная", - сообщили в компании.
С 4 июня 2026 года станция Джанкой на севере Крыма стала технической. Такое решение принял владелец инфраструктуры, заявили тогда в "Гранд Сервис Экспресс". Сообщалось, что поезда и автобусы на станции Джанкой больше не останавливаются.
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КрымНовости КрымаЛенинский районГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги Крыма
 
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