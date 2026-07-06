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Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T08:34
2026-07-06T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Остановили движение пригородных поездов на данном участке накануне утром. Причины не назывались.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, железная дорога, железные дороги крыма, транспорт, крым, новости крыма
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили

Восстановлено движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом

08:34 06.07.2026 (обновлено: 08:39 06.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
На севастопольском железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
"Движение пригородных поездов на участке Инкерман-1 — Бахчисарай восстановлено", - говорится в сообщении.
Остановили движение пригородных поездов на данном участке накануне утром. Причины не назывались.
Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.
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ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаЖелезная дорогаЖелезные дороги КрымаТранспортКрымНовости Крыма
 
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