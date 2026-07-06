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Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T08:34
2026-07-06T08:34
2026-07-06T08:39
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.Остановили движение пригородных поездов на данном участке накануне утром. Причины не назывались.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, будут доезжать до станции "Инкерман-1". С 4 июля на железнодорожном вокзале Севастополя закрыты пригородные кассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом восстановили
Восстановлено движение электричек между Бахчисараем и Инкерманом
08:34 06.07.2026 (обновлено: 08:39 06.07.2026)