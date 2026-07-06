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Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно

Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно

Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T17:31

2026-07-06T17:31

2026-07-06T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.По его данным, средства ПВО отражают вражеский налет. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска. По его информации, на месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛАДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, нефтезавод, нпз, новости