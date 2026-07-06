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Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно
Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно
Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T17:31
2026-07-06T17:31
омск
омская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
нефтезавод
нпз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.По его данным, средства ПВО отражают вражеский налет. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска. По его информации, на месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, добавил губернатор.Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно Киев выпустил по Крыму и другим регионам России 625 ударных БПЛАДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине
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омск, омская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, нефтезавод, нпз, новости
Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно

В Омске нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке украинских беспилотников

17:31 06.07.2026
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
По его данным, средства ПВО отражают вражеский налет. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.

"Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников", - рассказал губернатор.

По его информации, на месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.
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ОмскОмская областьАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНефтезаводНПЗНовости
 
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