https://crimea.ria.ru/20260706/dronovaya-okhota-vsu-na-mirnykh-dva-cheloveka-pogibli-i-15-raneny-na-khersonschine-1157418897.html

Дроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

Дроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Дроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

За минувшие выходные в Херсонской области два мирных жителя погибли, 15 получили ранения в резйльтате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T13:48

2026-07-06T13:48

2026-07-06T13:49

херсонская область

атаки всу

владимир сальдо

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. За минувшие выходные в Херсонской области два мирных жителя погибли, 15 получили ранения в резйльтате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Женщина 1950 года рождения погибла в Алешках в результате атаки вражеского БПЛА. Там также ранены женщины 1951, 1972, 1955 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Они госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ.В Новой Збурьевке Голопристанского муниципального округа удар беспилотника унес жизнь мужчины 1983 года рождения. В Виноградове ранены женщина 1946 года рождения и мужчина 1986 года рождения. Об доставлены в Скадовскую ЦРБ. В Костогрызове БПЛА ударил по легковому автомобилю - ранены мужчины 1962 года рождения, 1989 года рождения и женщина 1972 года рождения. Все трое в больнице.В Счастливом ранен мужчина 1997 года рождения, он в больнице. В Григорьевке при ударе БПЛА по легковому автомобилю ранения получил молодой человек 2004 года рождения, доставлен в Чаплинскую ЦРБ. В Чкалово в результате атаки БПЛА по грузовому автомобилю ранен мужчина 1987 года рождения, он доставлен в больницу В Голой Пристани ранения получили женщина 1964 года рождения и мужчина 1966 года рождения. Еще одна женщина ранена в Новой Маячке.Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Аскании-Нова, Великих Копанях, Виноградове, Гладковке, Голой Пристани, Днепрянах, Каланчаке, Костогрызове, Малых Копанях, Новой Збурьевке, Новой Маячке, Новотроицком, Раденске, Счастливом, Таврийске, Тарасовке, Чаплинке, Червоном, Чулаковке и Чкалово.Без света остаются Верхнерогачикский, Ивановский и Нижнесерогозский округа, частично Великолепетихский, Горностаевский, Голопристанский, Каховский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплинский округа — всего 207 населенных пунктов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новости сво, происшествия