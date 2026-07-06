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Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт
Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт
Освобождение Константиновки показало, что армия России – самая мощная в мире, а действия врага прямо сейчас доказывают, что он уже попрощался с Донбассом. Такое РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T17:04
2026-07-06T17:04
2026-07-06T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Освобождение Константиновки показало, что армия России – самая мощная в мире, а действия врага прямо сейчас доказывают, что он уже попрощался с Донбассом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" военный эксперт – политолог Василий Фатигаров.О полном освобождении Константиновки заявили в Кремле 3 июля. Днем позже Минобороны опубликовало заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России – первого замначальника ГШ ВС РФ Сергея Рудского, который подробно рассказал о том, как проходила операция в несколько этапов. Константиновку удерживали 15,5 тысяч хорошо обученных украинских боевиков. При этом, учитывая стратегическую значимость населенного пункта, с 2014 года здесь создавалась чрезвычайно укрепленная система позиций из двух оборонительных рубежей, это 150 км траншей и десятки батальонных районов, прикрытых минными полями.Помимо этого, в Константиновке с советского времени оставались важные для "оборонки" заводы, в частности цинковый, которые еще на этапе строительства возводились с защитой от ядерных ударов, добавил Фатигаров.Теперь Константиновка, этот укрепленный город-крепость большой стратегической важности, является ближним тылом российских подразделений, которые уверенно продвигаются дальше, отметил он."Мы уже идем за Константиновкой, прошли Красный Лиман и начинаем наступать с другой стороны, то есть с севера. Константиновского направления больше нет – есть Дружковское, Славянское, Краматорское", – добавил эксперт.По словам Фатигарова, сегодня ВСУ в этом районе деваться некуда – "враг зажат и пытается эвакуироваться", но тщетно."Говорили о попытках эвакуации военных производств из Краматорска, в нескольких пабликах звучало... Господь с вами, кто же им даст эвакуировать военные заводы. Если там что еще и осталось живое военное, то оно уничтожается нашими войсками. И организовать им оттуда вывоз военных производств куда-нибудь на Западную Украину, мы, безусловно, не позволим", – сказал Фатигаров.Тем не менее эти и другие действия противника показывают, что с Донбассом он готовится расстаться, считает он.Ранее политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов, комментируя тему 36-го саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 708 июля, указал на цели США при решении здесь вопросов альянса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рубежа обороны: как ВС РФ освобождали Константиновку Украина отказалась от участия в передаче тел военных в Константиновке Трамп встретится с Зеленским
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новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , мнения, василий фатигаров
Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт
Освобождение ВС РФ Константиновки показало миру несравнимую ни с кем мощь армии России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Освобождение Константиновки показало, что армия России – самая мощная в мире, а действия врага прямо сейчас доказывают, что он уже попрощался с Донбассом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
военный эксперт – политолог Василий Фатигаров.
О полном освобождении Константиновки заявили в Кремле 3 июля. Днем позже Минобороны опубликовало заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России – первого замначальника ГШ ВС РФ Сергея Рудского, который подробно рассказал о том, как проходила операция в несколько этапов. Константиновку удерживали 15,5 тысяч хорошо обученных украинских боевиков. При этом, учитывая стратегическую значимость населенного пункта, с 2014 года здесь создавалась чрезвычайно укрепленная система позиций из двух оборонительных рубежей, это 150 км траншей и десятки батальонных районов, прикрытых минными полями.
Помимо этого, в Константиновке с советского времени оставались важные для "оборонки" заводы, в частности цинковый, которые еще на этапе строительства возводились с защитой от ядерных ударов, добавил Фатигаров.
"И брать ее, конечно, было трудно. Разрабатывалась новая тактика, решения нестандартные были опробованы... Мы взяли Константиновку. И после "Азовстали
" приобрели еще один колоссальный опыт. Мы научились брать такие крепости. И мы действительно сейчас самая мощная армия в мире. Не просто мощная, как, допустим, армия Китайской Народной республики. А мы армия, которая умеет эту мощь грамотно применять, что и доказали", – сказал Фатигаров.
Теперь Константиновка, этот укрепленный город-крепость большой стратегической важности, является ближним тылом российских подразделений, которые уверенно продвигаются дальше, отметил он.
"Мы уже идем за Константиновкой, прошли Красный Лиман и начинаем наступать с другой стороны, то есть с севера. Константиновского направления больше нет – есть Дружковское, Славянское, Краматорское", – добавил эксперт.
По словам Фатигарова, сегодня ВСУ в этом районе деваться некуда – "враг зажат и пытается эвакуироваться", но тщетно.
"Говорили о попытках эвакуации военных производств из Краматорска, в нескольких пабликах звучало... Господь с вами, кто же им даст эвакуировать военные заводы. Если там что еще и осталось живое военное, то оно уничтожается нашими войсками. И организовать им оттуда вывоз военных производств куда-нибудь на Западную Украину, мы, безусловно, не позволим", – сказал Фатигаров.
Тем не менее эти и другие действия противника показывают, что с Донбассом он готовится расстаться, считает он.
"Враг пытается оттуда бежать, естественно, у него это плохо получается. Но сами действия показывают, что враг с Донбассом попрощался. Понимает, что этой территории у него не будет. Поэтому и Зеленский (Владимир, глава киевского режима – ред.) несет чушь про ядерные удары (со стороны РФ), пытается всячески раскачать НАТО и поедет сейчас на саммит в Турцию – будет там плакать", – заключил Фатигаров.
Ранее политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов, комментируя тему 36-го саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 708 июля, указал
на цели США при решении здесь вопросов альянса.
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