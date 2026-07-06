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Часть Феодосии в понедельник без воды
Часть Феодосии в понедельник без воды - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Часть Феодосии в понедельник без воды
В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера останутся без воды в связи с устранением аварии на сетях. Об этом сообщает единая... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T07:25
2026-07-06T07:25
2026-07-06T07:25
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера останутся без воды в связи с устранением аварии на сетях. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города."5 июля с 22:00 ориентировочно до 17:00 6 июля в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.Под ограничения попали свыше 50 улиц и переулков:Свободы,ул.Советская 1-15, Октябрьская, пер.Димитрова, ул.Халтурина, ул.Разина, пер.Пролетарский, ул.Осоавиахима, ул.Неглинная,ул. Назарова, ул.Верхняя, ул.Нахимова 4-116, пер.Нахимова, ул.Восточная, ул.Шмидта, пер.Шмидта,ул. Краснобаева 13-15, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, ул.Тимирязева 17-52, ул.Борисова, ул.Поперечная, Пименова, пер.Форштадский, пер. Потемкина, ул.Очаковская, пер.Очаковский, ул.Гоголя, Чехова 16,32-100, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар 19-56; ул.Щорса, Желябова,17-19;8-го Марта, Старокарантинная , Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь остался без света из-за атак ВСУБахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемБлэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центр
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феодосия, отключение воды в крыму, вода крыма, вода, вода в крыму, новости крыма, жкх крыма и севастополя
Часть Феодосии в понедельник без воды
В Феодосии более 50 улиц на день останутся без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии более 50 улиц и переулков в понедельник до вечера останутся без воды в связи с устранением аварии на сетях. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.
"5 июля с 22:00 ориентировочно до 17:00 6 июля в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Под ограничения попали свыше 50 улиц и переулков:
Свободы,ул.Советская 1-15, Октябрьская, пер.Димитрова, ул.Халтурина, ул.Разина, пер.Пролетарский, ул.Осоавиахима, ул.Неглинная,ул. Назарова, ул.Верхняя, ул.Нахимова 4-116, пер.Нахимова, ул.Восточная, ул.Шмидта, пер.Шмидта,ул. Краснобаева 13-15, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, ул.Тимирязева 17-52, ул.Борисова, ул.Поперечная, Пименова, пер.Форштадский, пер. Потемкина, ул.Очаковская, пер.Очаковский, ул.Гоголя, Чехова 16,32-100, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар 19-56; ул.Щорса, Желябова,17-19;8-го Марта, Старокарантинная , Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная.
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