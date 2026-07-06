https://crimea.ria.ru/20260706/bolee-80-poezdov-na-ukraine-idut-s-mnogochasovoy-zaderzhkoy-1157412182.html

Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой

Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой

Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов. Об этом со ссылкой на компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:22

2026-07-06T10:22

2026-07-06T10:22

украина

удары по украине

новости

поезд

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139871950_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90fbf7e1112a37daa71d329e8f8bc857.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов. Об этом со ссылкой на компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") пишет РИА Новости.В частности, поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживается более чем на 8 часов, Днепропетровск-Львов следует с задержкой на 7 часов 43 минуты, Днепропетровск – Ивано-Франковск – на 8 часов, Запорожье – Киев – на 7 часов 19 минут. При этом большая часть поездов на данный момент идут с задержкой около часа.Как сообщалось, в ночь на понедельник ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. в Киеве разбиты шесть оборонных заводов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260706/udary-po-ukraine-rossiya-v-khode-nochnogo-udara-razgromila-shest-zavodov-v-kieve-1157411082.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости, поезд