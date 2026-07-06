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Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой
Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой
Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов. Об этом со ссылкой на компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T10:22
2026-07-06T10:22
украина
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новости
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов. Об этом со ссылкой на компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") пишет РИА Новости.В частности, поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживается более чем на 8 часов, Днепропетровск-Львов следует с задержкой на 7 часов 43 минуты, Днепропетровск – Ивано-Франковск – на 8 часов, Запорожье – Киев – на 7 часов 19 минут. При этом большая часть поездов на данный момент идут с задержкой около часа.Как сообщалось, в ночь на понедельник ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. в Киеве разбиты шесть оборонных заводов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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украина, удары по украине, новости, поезд
Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой

Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до восьми часов - перевозчик

10:22 06.07.2026
 
© УкрзализныцяПоезд на Украине
Поезд на Украине
© Укрзализныця
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более 80 поездов на Украине идут с задержкой до 8 часов. Об этом со ссылкой на компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") пишет РИА Новости.
В частности, поезд по маршруту Львов-Запорожье задерживается более чем на 8 часов, Днепропетровск-Львов следует с задержкой на 7 часов 43 минуты, Днепропетровск – Ивано-Франковск – на 8 часов, Запорожье – Киев – на 7 часов 19 минут.
При этом большая часть поездов на данный момент идут с задержкой около часа.
Как сообщалось, в ночь на понедельник ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. в Киеве разбиты шесть оборонных заводов.
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УкраинаУдары по УкраинеНовостиПоезд
 
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