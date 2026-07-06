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Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:45
2026-07-06T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города.Уточняется, что воды в указанный период не будет по улицам Свободы, Советской (1-15), Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова (4-116), Восточной, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечной, Пименова, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Адмиральский бульвар (19-56); Щорса, Желябова(17-19);8-го Марта, Старокарантинной, Новокарантинной, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Колодяжного, Панова, Виноградной.Также без водоснабжения останутся потребители в переулках Пролетарском, Димитрова, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова и в Кирпичном тупике.В понедельник в Феодосии более 50 улиц и переулков до вечера остаются без воды в связи с устранением аварии на сетях, сообщала ранее единая дежурно-диспетчерская служба города. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие города Крыма остались без водыСитуация в Крыму сейчас: что известноКак правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача
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крым, новости крыма, феодосия, водоснабжение, отключение воды в крыму
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
Более 50 улиц в Феодосии во вторник останутся без воды – мэрия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии с 01:00 ориентировочно до 17:00 7 июля будет ограничено водоснабжение", - информирует мэрия.
Уточняется, что воды в указанный период не будет по улицам Свободы, Советской (1-15), Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова (4-116), Восточной, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечной, Пименова, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Адмиральский бульвар (19-56); Щорса, Желябова(17-19);8-го Марта, Старокарантинной, Новокарантинной, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Колодяжного, Панова, Виноградной.
Также без водоснабжения останутся потребители в переулках Пролетарском, Димитрова, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова и в Кирпичном тупике.
В понедельник в Феодосии более 50 улиц и переулков до вечера остаются без воды
в связи с устранением аварии на сетях, сообщала ранее единая дежурно-диспетчерская служба города.
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