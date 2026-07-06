Рейтинг@Mail.ru
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/bolee-50-ulits-v-feodosii-ostanutsya-bez-vody-1157428746.html
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:45
2026-07-06T18:45
крым
новости крыма
феодосия
водоснабжение
отключение воды в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209862_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_652a137e78d1dd69c0e3cf98fa68408d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города.Уточняется, что воды в указанный период не будет по улицам Свободы, Советской (1-15), Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова (4-116), Восточной, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечной, Пименова, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Адмиральский бульвар (19-56); Щорса, Желябова(17-19);8-го Марта, Старокарантинной, Новокарантинной, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Колодяжного, Панова, Виноградной.Также без водоснабжения останутся потребители в переулках Пролетарском, Димитрова, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова и в Кирпичном тупике.В понедельник в Феодосии более 50 улиц и переулков до вечера остаются без воды в связи с устранением аварии на сетях, сообщала ранее единая дежурно-диспетчерская служба города. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие города Крыма остались без водыСитуация в Крыму сейчас: что известноКак правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148209862_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_26ff7002798d34a5101c97ee99a021fb.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, водоснабжение, отключение воды в крыму
Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды

Более 50 улиц в Феодосии во вторник останутся без воды – мэрия

18:45 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектВода
Вода - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Более полусотни улиц и переулков в Феодосии во вторник останутся без воды из-за работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии с 01:00 ориентировочно до 17:00 7 июля будет ограничено водоснабжение", - информирует мэрия.
Уточняется, что воды в указанный период не будет по улицам Свободы, Советской (1-15), Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова (4-116), Восточной, Шмидта, Краснобаева (13-15), Тимирязева (17-52), Борисова, Поперечной, Пименова, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Адмиральский бульвар (19-56); Щорса, Желябова(17-19);8-го Марта, Старокарантинной, Новокарантинной, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Колодяжного, Панова, Виноградной.
Также без водоснабжения останутся потребители в переулках Пролетарском, Димитрова, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова и в Кирпичном тупике.
В понедельник в Феодосии более 50 улиц и переулков до вечера остаются без воды в связи с устранением аварии на сетях, сообщала ранее единая дежурно-диспетчерская служба города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие города Крыма остались без воды
Ситуация в Крыму сейчас: что известно
Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача
 
КрымНовости КрымаФеодосияВодоснабжениеОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
19:20Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА
19:01Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
18:53ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно
18:46Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
18:45Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
18:37"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
18:33В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:28В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов
18:13АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
18:05В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам
17:50Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
17:31Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно
17:19Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
17:04Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт
16:59ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%
16:40В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах
16:26Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины
16:10ВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области
16:02Когда включат свет на Южном берегу Крыма
Лента новостейМолния