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Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА
Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины. Об... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T19:20
2026-07-06T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Координаты цели были переданы на командный пункт. В результате удара барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийская установка была поражена. В боевом строю беспилотных войск работал ,в том числе, оператор FPV-дрона с позывным "Ниндзя". Он по профессии медик, и им он работал до 2025 года. Именно тогда он принял решение уйти на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра
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новости сво, беспилотные войска, министерство обороны рф, крым, новости крыма, видео
Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА

Беспилотные войска уничтожили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА

19:20 06.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
"Расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Zala" была обнаружена перемещающееся 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" ВСУ, из которой противник вел огонь по российским позициям", - рассказали в ведомстве.
Координаты цели были переданы на командный пункт. В результате удара барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийская установка была поражена. В боевом строю беспилотных войск работал ,в том числе, оператор FPV-дрона с позывным "Ниндзя". Он по профессии медик, и им он работал до 2025 года. Именно тогда он принял решение уйти на фронт.

"Первые 4,5 года после выпуска с медколледжа я был фельдшером скорой помощи, работал на "скорой", во время ковида ушел работать в реанимацию и там остался медбратом. До 2025 года, когда я решил подписать контракт. Мы вместе с друзьями пошли, - рассказывает боец. -. Попробовал – и получилось, радиомашинки и самолетики всем в детстве нравились, но тогда это было просто развлечение. А здесь – все гораздо глубже".

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