https://crimea.ria.ru/20260706/bespilotnye-voyska-razbili-ukrainskiy-grad--kak-medik-iz-kryma-stal-operatorom-bpla-1157420430.html

Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА

Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины. Об... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T19:20

2026-07-06T19:20

2026-07-06T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Координаты цели были переданы на командный пункт. В результате удара барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийская установка была поражена. В боевом строю беспилотных войск работал ,в том числе, оператор FPV-дрона с позывным "Ниндзя". Он по профессии медик, и им он работал до 2025 года. Именно тогда он принял решение уйти на фронт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы армии России уничтожают логистику врага в Запорожской области Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра

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2026

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новости сво, беспилотные войска, министерство обороны рф, крым, новости крыма, видео