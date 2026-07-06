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АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей - РИА Новости Крым, 06.07.2026
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:13
2026-07-06T18:13
2026-07-06T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.В АТОР заявили, что принятие данного решения является важным вопросом для туроператоров и отелей Крыма, поскольку у многих отсутствуют резервы для возвратов значительных сумм большому количеству туристов. Средства уже потрачены, в частности, на обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов.Предлагаемая мера позволит вернуть деньги позже или же предоставить равноценный отдых, при этом не потребует бюджетных расходов, подчеркнули в ассоциации.Ранее АТОР направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации.В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
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ассоциация туроператоров россии (атор), крым, правительство россии, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отели крыма, новости крыма
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
АТОР просит правительство России об отсрочке для крымских отелей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
"Туроператоры просят разрешить перенос дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания – по аналогии с постановлениями правительства РФ, действовавшими в период пандемии и в 2022 году", - говорится в сообщении.
В АТОР заявили, что принятие данного решения является важным вопросом для туроператоров и отелей Крыма, поскольку у многих отсутствуют резервы для возвратов значительных сумм большому количеству туристов. Средства уже потрачены, в частности, на обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов.
Предлагаемая мера позволит вернуть деньги позже или же предоставить равноценный отдых, при этом не потребует бюджетных расходов, подчеркнули в ассоциации.
"Требование о немедленном возврате средств по всем аннулированным заявкам нанесет удар по отелям Крыма и туроператорам, работающим с этим направлением… Выражаем надежду на вашу поддержку и скорейшую реализацию данной меры, которая позволит стабилизировать ситуацию на рынке и сохранить устойчивость туристической отрасли", – говорится в письме.
Ранее АТОР направил письмо
министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации.
В конце июня стало известно
о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
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