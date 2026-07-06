Рейтинг@Mail.ru
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/ator-prosit-pravitelstvo-rf-ob-otsrochke-dlya-krymskikh-oteley-1157428312.html
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей - РИА Новости Крым, 06.07.2026
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:13
2026-07-06T18:13
ассоциация туроператоров россии (атор)
крым
правительство россии
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отели крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9395ff48b37e9192941642f45ff9824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.В АТОР заявили, что принятие данного решения является важным вопросом для туроператоров и отелей Крыма, поскольку у многих отсутствуют резервы для возвратов значительных сумм большому количеству туристов. Средства уже потрачены, в частности, на обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов.Предлагаемая мера позволит вернуть деньги позже или же предоставить равноценный отдых, при этом не потребует бюджетных расходов, подчеркнули в ассоциации.Ранее АТОР направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации.В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_86fc11bc65fccf92d89ef3eec9a70358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), крым, правительство россии, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отели крыма, новости крыма
АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей

АТОР просит правительство России об отсрочке для крымских отелей

18:13 06.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтель в Крыму
Отель в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

"Туроператоры просят разрешить перенос дат заездов или возврат средств до 31 декабря 2026 года без риска немедленного взыскания – по аналогии с постановлениями правительства РФ, действовавшими в период пандемии и в 2022 году", - говорится в сообщении.

В АТОР заявили, что принятие данного решения является важным вопросом для туроператоров и отелей Крыма, поскольку у многих отсутствуют резервы для возвратов значительных сумм большому количеству туристов. Средства уже потрачены, в частности, на обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов.
Предлагаемая мера позволит вернуть деньги позже или же предоставить равноценный отдых, при этом не потребует бюджетных расходов, подчеркнули в ассоциации.

"Требование о немедленном возврате средств по всем аннулированным заявкам нанесет удар по отелям Крыма и туроператорам, работающим с этим направлением… Выражаем надежду на вашу поддержку и скорейшую реализацию данной меры, которая позволит стабилизировать ситуацию на рынке и сохранить устойчивость туристической отрасли", – говорится в письме.

Ранее АТОР направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации.
В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены броней
В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов
Бережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)КрымПравительство РоссииТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОтели КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
19:20Беспилотные войска разбили украинский "Град" : как медик из Крыма стал оператором БПЛА
19:01Глава Евпатории рассказал о графике веерных отключений
18:53ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно
18:46Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет технической
18:45Более 50 улиц в Феодосии останутся без воды
18:37"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
18:33В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:28В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов
18:13АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей
18:05В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам
17:50Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
17:31Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод - что известно
17:19Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"
17:04Что показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт
16:59ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%
16:40В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах
16:26Новости СВО: армия России громит врага и иностранные боевые машины
16:10ВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области
16:02Когда включат свет на Южном берегу Крыма
Лента новостейМолния