https://crimea.ria.ru/20260706/ator-prosit-pravitelstvo-rf-ob-otsrochke-dlya-krymskikh-oteley-1157428312.html

АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей

АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей - РИА Новости Крым, 06.07.2026

АТОР просит правительство РФ об отсрочке для крымских отелей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:13

2026-07-06T18:13

2026-07-06T18:13

ассоциация туроператоров россии (атор)

крым

правительство россии

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отели крыма

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152541801_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f9395ff48b37e9192941642f45ff9824.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо правительству РФ с обоснованием необходимости предоставления отсрочки отелям и туроператорам по выполнению обязательств по турам в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.В АТОР заявили, что принятие данного решения является важным вопросом для туроператоров и отелей Крыма, поскольку у многих отсутствуют резервы для возвратов значительных сумм большому количеству туристов. Средства уже потрачены, в частности, на обновление территорий, ремонты, выплату зарплат, закупку продуктов.Предлагаемая мера позволит вернуть деньги позже или же предоставить равноценный отдых, при этом не потребует бюджетных расходов, подчеркнули в ассоциации.Ранее АТОР направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложениями, которые помогут туристической индустрии Крыма и Севастополя в сложившейся ситуации.В конце июня стало известно о том, что в Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Мера принята в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин окажет поддержку туротрасли Крыма на фоне отмены бронейВ Крыму вырос спрос на аренду загородных домовБережливый туризм – общероссийский тренд активно развивается в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация туроператоров россии (атор), крым, правительство россии, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отели крыма, новости крыма