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Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга
Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга
Средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T08:03
2026-07-06T08:03
2026-07-06T08:03
ленинградская область
александр дрозденко
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко."В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал он в своем канале в МАКС.Как уточнил Дрозденко, зафиксировано падение фрагментов дронов в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.На месте работают экстренные службы. Информация о повреждениях уточняется, добавил губернатор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник над регионами России, в том числе Крымом, а также акваторией Азовского моря сбито 519 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, александр дрозденко, новости сво, атаки всу, россия
Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга
Над Ленобластью сбили 47 украинских БПЛА – губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал он в своем канале в МАКС.
Как уточнил Дрозденко, зафиксировано падение фрагментов дронов в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.
На месте работают экстренные службы. Информация о повреждениях уточняется, добавил губернатор.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник над регионами России, в том числе Крымом, а также акваторией Азовского моря сбито 519 украинских БПЛА.
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