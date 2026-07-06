https://crimea.ria.ru/20260706/ataka-na-lenoblast-oblomki-dronov-upali-v-rayone-porta-ust-luga-1157409083.html

Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга

Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Атака на Ленобласть: обломки дронов упали в районе порта Усть-Луга

Средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T08:03

2026-07-06T08:03

2026-07-06T08:03

ленинградская область

александр дрозденко

новости сво

атаки всу

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили 47 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко."В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается", - написал он в своем канале в МАКС.Как уточнил Дрозденко, зафиксировано падение фрагментов дронов в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.На месте работают экстренные службы. Информация о повреждениях уточняется, добавил губернатор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник над регионами России, в том числе Крымом, а также акваторией Азовского моря сбито 519 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, новости сво, атаки всу, россия