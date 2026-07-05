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Жесткие удары по Украине: что поражено

Жесткие удары по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Жесткие удары по Украине: что поражено

За прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T11:46

2026-07-05T11:46

2026-07-05T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь российские расчеты ударных БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА, оборудованный и предназначенный для размещения личного состава и огневых средств блиндаж ВСУ, полевой склад с боеприпасами и продовольствием и более 50 солдат противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию группировки войск "Север".Начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам (БПС) 11-го армейского корпуса (АК) с позывным Карта рассказал РИА Новости, что разведчики группировки войск "Север" в Харьковской области вычисляют местонахождение личного состава ВСУ по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям.Офицер отметил, что специалисты БПС 11-го АК группировки "Север" в июне уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области.Также российские военные нанесли удар по живой силе и технике двух механизированных бригад и бригаде теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.В свою очередь артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ в Алексеево-Дружковке, рассказали в Минобороны России. Артиллеристы оказывают огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к освобожденной Константиновке в ДНР.Как рассказал РИА Новости беженец из Алексеево-Дружковки, после ракетного удара из этого населенного пункта сбежали колумбийские наемники.Взрывы на УкраинеВзрывы минувшей ночью прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в украинском Днепропетровске. Был объявлена воздушная тревога. Утром произошел взрыв в Харькове, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.В Сумской области российские войска обесточили несколько энергетических объектов в Дьяковке, ударом "Геранью" уничтожили ГРС в селе Газопроводное в Черниговской области Украины.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Речь идет о территориях Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и акватории Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус еще 1350 боевиков: армия России перемалывает ВСУНа Украине начинается топливный кризис – АзаровРоссия сделала предложение Киеву после взятия Константиновки

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новости, украина, министерство обороны рф, россия, новости сво, удары по украине, всу (вооруженные силы украины)