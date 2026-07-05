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Жертвы атаки ВСУ на Крым и гуманитарная акция России – главное за день

Жертвы атаки ВСУ на Крым и гуманитарная акция России – главное за день - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Жертвы атаки ВСУ на Крым и гуманитарная акция России – главное за день

В результате атаки ВСУ на север Крыма один человек погиб, еще двое пострадали. В ряде городов Украины после ударов российских военных произошли взрывы,... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T21:45

2026-07-05T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на север Крыма один человек погиб, еще двое пострадали. В ряде городов Украины после ударов российских военных произошли взрывы, разрушены энергетические объекты. Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минобороны России заявило о гуманитарной акции в Константиновке с передачей тел боевиков ВСУ, но Украина от нее отказалась. Несколько городов и районов Крыма остались без света в воскресенье, изменилось движение некоторых электричек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертвы атаки на КрымОдин человек погиб, еще двое ранены на севере Крыма в результате атаки ВСУ. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на севере республики. В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Крыма.Взрывы на УкраинеВзрывы минувшей ночью прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в украинском Днепропетровске. Утром произошел взрыв в Харькове. В Сумской области российские войска обесточили несколько энергетических объектов в Дьяковке, а в селе Газопроводное в Черниговской области Украины ударом "Геранью" уничтожили газораспределительную станцию.Заявления ПесковаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Россия должна быть готова к провокациям Киева в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Турции на следующей неделе. В то же время статьи в СМИ о якобы возможности удара РФ по Польше, чтобы проверить "решимость НАТО", пресс-секретарь президента России назвал"ужастиками".Песков подчеркнул, на Украине планомерно создается полоса безопасности, есть существенные результаты в продвижении российских войск.Гуманитарная акция в КонстантиновкеМинобороны России заявило, что готово организовать работу международных журналистов в Константиновке, которую освободили войска ВС РФ, в случае согласия украинской стороны на гуманитарную акцию. Речь идет о возможности передачи тел украинских боевиков при условии прекращения огня ВСУ по городу.В военном ведомстве отметили, что приехать в Константиновку готовы представители более 20 иностранных СМИ. Однако позже украинская сторона отказалась от гуманитарной акции.Районы Крыма без света и водыВ воскресенье, 5 июля, города Саки и Евпатория оказались полностью обесточены из-за аварии в энергосистеме Крыма. В Евпатории также нет воды, трамваи не ходят, а с понедельника в городе заработает ситуационный центр в помощь местным жителям.Восемь населенных пунктов под Севастополем остались без света из-за аварии на сетях Бахчисарайского района. В последнем также фиксируются отключения электроэнергии. Обесточена и территория Джанкойского района. Ведутся аварийные работы, при этом сроки их окончания не определены.Также в ряде населенных пунктов Крыма ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях.Движение электричекВ Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1. Сохраняются ограничения на участках Соленое Озеро – Джанкой и Нижнегорская – Новофедоровка. При этом движение электричек на участках Владиславовка - Семь Колодезей и Краснопартизанская - Джанкой восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260705/napadenie-rossii-na-nato---peskov-prokommentiroval-publikatsii-v-zapadnykh-smi-1157403055.html

https://crimea.ria.ru/20260705/za-sutki-pvo-sbila-282-drona-i-upravlyaemuyu-raketu-neptun-md--1157402452.html

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https://crimea.ria.ru/20260705/dialog-rossii-s-evropoy-po-ukraine-posol-rf-v-britanii-nazval-uslovie-1157393469.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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