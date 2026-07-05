https://crimea.ria.ru/20260705/zapas-neobkhodim-kak-pravilno-khranit-benzin-1157286362.html

Запас необходим: как правильно хранить бензин

Запас необходим: как правильно хранить бензин - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Запас необходим: как правильно хранить бензин

О том, как правильно и безопасно хранить топливо, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий,... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T17:17

2026-07-05T17:17

2026-07-05T17:17

совет эксперта

топливо

топливо в крыму

дизельное топливо

бензин

дефицит топлива в крыму

константин работягов

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. О том, как правильно и безопасно хранить топливо, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов.В природе с нефтью ничего не происходит, пояснил он. Сроки ее хранения - миллионы лет."Время от времени поисковики находят послевоенные артефакты - разрушенный блиндаж, который был прикопан, всевозможные вещи, в том числе и емкости с топливом. 85 лет с начала Великой Отечественной войны, очень немалый период прошел, и вполне нормальное топливо", - подтвердил ученый.Однако, обратил внимание спикер, важно, чтобы емкость для хранения топлива была именно железной."Если в железной таре, при постоянной температуре, где-нибудь в подвале оно себе стоит, с ним ничего не случится", - подчеркнул он.А вот хранить бензин в пластиковой таре Константин Работягов не советует.По его словам, если бензин залить в пластиковую канистру, то первым делом начнут вымываться пластификаторы, которые предотвращают канистру от излишней хрупкости и красители, которым пластик окрашен."Может случиться и другая беда. Если в пластике достаточно много было пластификаторов, то двигатель может вообще заглохнуть через некоторое время. С таким случаем я сталкивался. Действительно, зазор свечи зажигания маленький, меньше миллиметра, и поэтому вот эти восковидные отложения, которые получаются при сгорании, там потихонечку оседают. За неделю, конечно ничего страшного не случится, но если это от весны до осени, то это уже очень серьезно", - предостерег собеседник.Причиной, почему хранить топливо следует в специализированной железной канистре, отметил он, является и безопасная перевозка топлива, особенно в жару."Если канистра хорошая и предназначена для перевозки бензина, то крышечка канистры имеет резиновый уплотнитель. И, если давление в системе поднимется выше допустимого и канистру начнет раздувать, лишнее давление просто стравит. То есть, вы просто почувствуете в багажнике или в салоне довольно сильный запах бензина. Больше никаких проблем не будет. Если в это время никто рядом не курит, скорее всего, ничего не произойдет", - заключил Работягов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, бензин, дефицит топлива в крыму, константин работягов, кфу (крымский федеральный университет)