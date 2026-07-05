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За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД" - РИА Новости Крым, 05.07.2026
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T13:11
2026-07-05T13:11
2026-07-05T13:11
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всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
За сутки сбили 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД" - Минобороны