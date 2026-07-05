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За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД" - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД" - РИА Новости Крым, 05.07.2026
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"
Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво
За сутки ПВО сбила 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД"

За сутки сбили 282 дрона и управляемую ракету "Нептун-МД" - Минобороны

13:11 05.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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