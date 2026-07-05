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Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом

Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Время перезагрузки мозга: нужно ли делать уроки со школьником летом

Лето — это не "упущенное время" для учебы. Это стратегическое время для развития мозга. Без насилия, без оценок, без "должен". С игрой, движением, эмоциями и... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T12:22

2026-07-05T12:22

2026-07-05T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Лето — это не "упущенное время" для учебы. Это стратегическое время для развития мозга. Без насилия, без оценок, без "должен". С игрой, движением, эмоциями и здоровым сном. Летние каникулы – идеальное время для "перезагрузки" мозга, говорит в комментарии РИА Новости Крым нейропсихолог и психотерапевт, магистр психолого-педагогических наук Екатерина Климашевская, которая работает с детьми более 15 лет.Когда мозг "переключает режим""В своей практике я часто провожу аналогию с феноменом однополушарного сна у млекопитающих. Дельфины и морские котики устроены так, что их полушария работают асинхронно: одно "спит" (медленноволновая активность), другое "бодрствует". Это позволяет им выживать. Так и мозг школьника за год работы в режиме "высокого напряжения" нуждается в смене доминанты", – говорит Климашевская.По словам эксперта, в течение учебного года у школьника активно задействована префронтальная кора – центр самоконтроля, планирования, произвольного внимания. Она устает, и это называется школьным переутомлением.Если ребенок продолжает сидеть за учебниками все три месяца летних каникул, то префронтальная кора не "отдыхает". Однако если полностью отключена любая интеллектуальную активность – утрачиваются нейропластические связи, наработанные за год. Нужен баланс, как у дельфинов: одно полушарие восстанавливается, второе – поддерживает тонус, продолжает Климашевская.Что происходит с памятью и вниманием"Многие родители боятся "летней регрессии" – когда навыки чтения и письма ухудшаются. И это правда: исследования показывают, что без поддержки когнитивных функций дети теряют до 20-30% наработанных навыков", – говорит эксперт, но уточняет: "Есть и другая правда: именно летом гиппокамп – центр памяти – активно "сортирует" информацию, переводит ее из кратковременной в долговременную. Для этого нужен сон (не менее 9-11 часов) и отдых от стрессовой нагрузки. Без этого знания просто "не укладываются" в долгую память".Согласно рекомендациям специалиста, первые две-три недели каникул важна полная разгрузка. Никаких учебников, никакого расписания. Мозг должен выйти из состояния хронического стресса, снизить уровень кортизола.При этом физическая активность для детей является обязательной. Доказано, что 60 минут движения в день стимулируют выработку нейротрофического фактора мозга (BDNF), который напрямую влияет на нейропластичность, добавляет эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

психология, дети, общество, совет эксперта, каникулы