https://crimea.ria.ru/20260705/v-sevastopole-otkryli-svobodnuyu-prodazhu-topliva-na-devyati-azs-1157397965.html

Заправиться в Севастополе: в воскресенье открыта свободная продажа на 9 АЗС

Заправиться в Севастополе: в воскресенье открыта свободная продажа на 9 АЗС - РИА Новости Крым, 05.07.2026

Заправиться в Севастополе: в воскресенье открыта свободная продажа на 9 АЗС

В воскресенье в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T09:19

2026-07-05T09:19

2026-07-05T09:20

бензин

топливо

топливо в крыму

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

дефицит топлива в крыму

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на девяти АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra 140 машин, ДТ Ultra 150 машин)АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин) АЗС 67 ул. Хрусталева, 74Г (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин) АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин) АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra 150 машин) АЗС 89 Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra 150 машин) АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин) АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra 100 машин, ДТ Ultra 100 машин)Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива

https://crimea.ria.ru/20260705/gde-v-sevastopole-mozhno-zapravitsya-po-qr-kodu-v-voskresene-1157397454.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливо в крыму, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, дефицит топлива в крыму, новости крыма