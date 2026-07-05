https://crimea.ria.ru/20260705/v-rossii-sozdali-preparat-dlya-snizheniya-pobochek-ot-luchevoy-terapii-1157398935.html

В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии

В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии - РИА Новости Крым, 05.07.2026

В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии

В России создан препарат, способный снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога, гендиректора... РИА Новости Крым, 05.07.2026

2026-07-05T10:43

2026-07-05T10:43

2026-07-05T10:43

рак

онкология

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В России создан препарат, способный снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академика РАН Андрея Каприна.По его словам, разработка также важна для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера.Каприн уточнил, препарат сейчас проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил академика РАН.Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского государственного университета в составе международного научного коллектива разработали новое лекарство для борьбы с раком груди. По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы.Кроме того, пять пациентов получили новую российскую вакцину от колоректального рака. Клиническая эффективность вакцины будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейКрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологиейРоссийские онкологи впервые вылечили редкий тип рака

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, онкология, здравоохранение в россии, здоровье, наука и технологии, новости