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В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии - РИА Новости Крым, 05.07.2026
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В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии - РИА Новости Крым, 05.07.2026
В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии
В России создан препарат, способный снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога, гендиректора... РИА Новости Крым, 05.07.2026
2026-07-05T10:43
2026-07-05T10:43
рак
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В России создан препарат, способный снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академика РАН Андрея Каприна.По его словам, разработка также важна для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера.Каприн уточнил, препарат сейчас проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил академика РАН.Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского государственного университета в составе международного научного коллектива разработали новое лекарство для борьбы с раком груди. По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы.Кроме того, пять пациентов получили новую российскую вакцину от колоректального рака. Клиническая эффективность вакцины будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейКрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологиейРоссийские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
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РИА Новости Крым
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рак, онкология, здравоохранение в россии, здоровье, наука и технологии, новости
В России создали препарат для снижения побочек от лучевой терапии

Российские ученые создали препарат для снижения побочных эффектов при лучевой терапии

10:43 05.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В России создан препарат, способный снижать побочные эффекты при лучевой терапии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академика РАН Андрея Каприна.
"Одно из перспективных направлений связано с созданием радиопротекторного препарата, который предназначен для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей", - рассказал Каприн.
По его словам, разработка также важна для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера.
Каприн уточнил, препарат сейчас проходит необходимую экспертизу. Пока рано говорить о его широком применении, однако полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы этого направления, добавил академика РАН.
Ранее сообщалось, что ученые Южно-Уральского государственного университета в составе международного научного коллектива разработали новое лекарство для борьбы с раком груди. По словам авторов разработки, в основе лекарства – новые соединения платины, которые способны успешно бороться с раком молочной железы.
Кроме того, пять пациентов получили новую российскую вакцину от колоректального рака. Клиническая эффективность вакцины будет понятна через несколько месяцев. За это время медики оценят, как с ее помощью идет лечение.
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